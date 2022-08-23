"Если умирать - то всем вместе. Но своих не брошу". Как во время войны выживает приют для животных в Днепре

Как вам было в первые дни полномасштабного вторжения?

Не было сложно - было страшно. Я переживала за своих детей (животные - ред.), за бездомных животных, потому что им труднее всего. Я уже давно не праздную Новый год, потому что собаки плохо переживают салюты, а настолько сильные взрывы тем более.

Знала, что никуда не буду ехать, ведь с таким количеством животных меня никто нигде не примет. У нас нет подвала, чтобы спрятаться. Поэтому я решила: будет, как будет. Если умирать, то всем вместе, но своих не покину.

Есть ли животные, пострадавшие непосредственно от действий оккупантов?

Сейчас, наверное, нет ни одного волонтера, у кого не было бы таких. Конечно, у меня есть животные из оккупированных городов и сел. Было много породистых собак, их семьи забирают быстрее. Один маламут до меня и доехать не успел...

Еще имею малышей из Донецкой области. Их мама подорвалась на мине, а военная позвонила с просьбой приютить. Она еще и пошутила, что собачки сдавали позиции, потому что бегали везде без присмотра.

5 щенков из Донецкой области, мамочка которых подорвалась на мине, Алене передала военная ВСУ (фото: instagram.com/heart_ddog)

Как сейчас помогают люди?

В начале полномасштабной войны люди очень активно начали помогать. Потому и не было так сложно. Привозили корм, гуманитарную помощь, финансово поддержали. Сейчас тяжелее, чем было в начале, ведь на носу холод. Я просто не знаю, как согрею всех песиков. Большинство это еще дети, которым очень нужно тепло и забота.

Не могу сказать, что не помогают, но этого, к сожалению, недостаточно. Я очень благодарна этим людям, что они верят волонтерам, потому что мошенников много. Например, есть одна девушка, которая полностью копирует мою страницу, меняет только номер карты на свой. После таких случаев люди перестают верить во что-либо искреннее и доброе.

Алена помогает животным уже 8 лет (фото: instagram.com/heart_ddog)

Чего вам сейчас больше всего не хватает?

Я помогаю животным 8 лет, но у меня нет своего жилья. Содержать много собак в арендованном жилье из-за ссор с соседями и владельцами жилья почти невозможно. В последней квартире я даже вещи не распаковывала: знала, что выгонят.

Сейчас снимаю часть дома и участок земли. Сказать честно, плачу бешеные деньги, но условий у нас почти нет. Построила вольеры, но их недостаточно для всех малышей. С приходом холода их будет трудно согреть, а часто это щенки, которым 1-2 часа от роду, поэтому я выкармливаю их из бутылочки. Хозяева их просто выбрасывают, потому что не знают, куда пристроить.

Это на самом деле трудно, ведь их организмы еще не сформированы. Их нельзя недокормить, перекормить или вообще пропустить прием пищи. Сейчас одновременно 15 малышей заболели, пытаюсь "поставить их на лапы" своими силами. Скорее всего они так и останутся в приюте навсегда, но тоже хотят жить, поэтому помощь неравнодушных нам сейчас очень важна.

А условия, в которых находятся животные?..

Найти новый дом для животных - было бы очень здорово и важно. Особенно учитывая, что скоро придут похолодание и дожди…

Сейчас я очень дорого арендую то место, в котором мы живем. При этом здесь нет ничего! А когда похолодает - вода замерзнет, так мы еще и без воды будем.

Я всю прошлую зиму просила людей привезти воды и сама ходила в АТБ покупала бутыли, чтобы убрать везде, сварить кашу, поить собак.

На самом деле, все гораздо хуже, чем вы можете себе представить…

Как помочь приюту "Сердце собаки"

Если у вас или ваших знакомых есть дом или свободные невостребованные помещения в приличном состоянии с коммуникациями, предложите его Елене. Ее телефон: 063 205 44 17.

Вы сделаете очень важное и благородное дело. И, возможно, именно вы сможете спасти жизнь животных от морозов и ненастья, которые уже не за горами.

Также помочь Елене в ее благородном деле можно финансово.

Карточки для помощи:

Монобанк: 4441 1114 0777 6875 (Воронцова Е. И.)

ТаскомБанк: 4149 3900 0717 3700 (Воронцова Е. И.)

Банка "Помощь хвостикам" (безопасный перевод средств)

Отправить корм или другие вещи, которые могут пригодиться животным, можно на отделение Новой почты №72, г. Днепр, Малик Е. И. тел. 063 205 44 17

Также вы можете дать дом песику. Все животные из "Сердца собаки" привиты и обработаны от паразитов.

Вся актуальная информация об приюте и животных - на странице "Сердца собаки" в Instagram.

Алена очень любит своих "подопечных" и ищет им хозяев, которые тоже будут любить животных, а не сажать их на цепь (фото: instagram.com/heart_ddog)