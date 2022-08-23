"Якщо помирати - то всім разом. Але своїх не покину". Як під час війни виживає притулок для тварин у Дніпрі

Як вам було в перші дні повномасштабного вторгнення?

Не було складно - було страшно. Я переживала за своїх дітей (тварини - ред.), за безхатніх тваринок, бо їм найважче. Я вже давно не святкую Новий рік, бо собаки погано переживають салюти, а настільки сильні вибухи тим паче.

Знала, що нікуди не їхатиму, адже з такою кількістю тварин мене ніхто ніде не прийме. У нас немає підвалу, щоб сховатися. Тож я вирішила: буде, як буде. Якщо помирати, то всім разом, але своїх не покину.

Чи маєте тваринок, що постраждали безпосередньо від дій окупантів?

Зараз, напевно, немає ні одного волонтера, у кого не було би таких. Звичайно, в мене є тваринки з окупованих міст і сіл. Було багато породистих собак, їх сім’ї забирають швидше. Один маламут до мене й доїхати не встиг...

Ще маю малечу з Донецької області. Їхня мама підірвалась на міні, а військова подзвонила з проханням прихистити. Вона ще й пожартувала, що песики здавали позиції, бо бігали скрізь без нагляду.

5 цуценят з Донецької області, матуся яких підірвалася на міні, Олені передала військова ЗСУ (фото: instagram.com/heart_ddog)

Як зараз допомагають люди?

На початку повномасштабної війни люди дуже активно почали допомагати. Тому й не було так складно. Привозили корм, гуманітарну допомогу, фінансово дуже підтримали. Зараз важче, ніж було на початку, адже на носі холод. Я просто не знаю, як зігрію всіх песиків. Більшість це ще діти, яким дуже потрібно тепло й турбота.

Не можу сказати, що не допомагають, але цього, на жаль, недостатньо. Я дуже вдячна цим людям, що вони вірять волонтерам, бо шахраїв багато. Наприклад, є одна дівчина, яка повністю копіює мою сторінку, змінює лише номер карти на свій. Після таких випадків люди перестають вірити в будь-що щире та добре.

Олена опікується тваринами вже 8 років (фото: instagram.com/heart_ddog)

Чого вам зараз найбільше не вистачає?

Я допомагаю тваринам 8 років, але в мене немає свого житла. Утримувати багато собак в орендованому житлі через сварки з сусідами та власниками помешкання майже неможливо. В останній квартирі я навіть речі не розпаковувала: знала, що виженуть.

Зараз знімаю частину будинку та ділянку землі. Сказати чесно, плачу скажені гроші, але умов у нас майже немає. Побудувала вольєри, але їх недостатньо для всіх малюків. З приходом холоду їх буде важко зігріти, а часто це цуценята, яким 1-2 години від народження, тож я вигодовую їх із пляшечки. Господарі їх просто викидають, бо не знають, куди прилаштувати.

Це насправді важко, адже їхні організми ще не сформовані. Їх не можна недогодувати, перегодувати або взагалі пропустити прийом їжі. Зараз одночасно 15 малюків захворіли, намагаюся "поставити їх на лапи" своїми силами. Швидше за все вони так і залишаться в притулку назавжди, але теж хочуть жити, тому допомога небайдужих нам зараз дуже важлива.

А умови, в яких перебувають тварини?..

Знайти новий дім для тварин - було б дуже чудово і важливо. Особливо з огляду на те, що скоро прийдуть похолодання і дощі…

Зараз я дуже за дорого орендую те місце, в якому ми живемо. При цьому тут немає нічого! А як похолодає - вода замерзне, то ми ще й без води будемо.

Я всю минулу зиму просила людей привезти води і сама ходила в АТБ купувала бутлі, щоб прибрати скрізь, зварити кашу, напувати собак.

Насправді ж, все набагато гірше, ніж ви можете собі уявити…

Як допомогти притулку "Серце собаки"

Якщо у вас чи ваших знайомих є будинок чи вільні незатребувані приміщення у пристойному стані з комунікаціями, запропонуйте його Олені. Її телефон: 063 205 44 17.

Ви зробите дуже важливе і благородне діло. І, можливо, саме ви зможете врятувати життя тварин від морозів і негоди, які вже не за горами.

Також допомогти Олені у її благородній справі можна фінансово.

Картки для допомоги:

Монобанк: 4441 1114 0777 6875 (Воронцова О. І.)

ТаскомБанк: 4149 3900 0717 3700 (Воронцова О. І.)

Банка "Поміч хвостикам" (безпечний переказ коштів)

Надіслати корм або інші речі, які можуть стати в нагоді тваринам, можна на відділення Нової пошти №72, м. Дніпро, Малік О. І. тел. 063 205 44 17

Також ви можете дати дім песику. Всі тваринки з "Серця собаки" щеплені і оброблені від паразитів.

Уся актуальна інформація про притулок і тварин - на сторінці "Серця собаки" в Instagram.

Олена дуже любить своїх "підопічних" і шукає їм господарів, які теж будуть любити тваринок, а не садити їх на ланцюг (фото: instagram.com/heart_ddog)