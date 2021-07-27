"Если что-то не нравится, то езжайте домой": мужчина рассказал об ужасном отдыхе на украинском курорте (видео)

Павел Собко из Черкасс 15 июля решил поехать на отдых в Кирилловку и доказать, что в Украине можно хорошо отдохнуть за бюджетные средства.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook .

Так, отдых испортило поведение администратора базы отдыха, которая нагрубила Павлу и сказала убираться обратно в Черкассы.

В частности Павел говорит, что последний раз он отдыхал на украинском курорте в Крыму в 2010 году. После он с женой отдыхал только за границей.

В этом году мужчина поехал на турбазу "Ромашка" на Федотовой косе. Также они сняли бюджетный вариант на жену и двоих детей за 450 грн.

Почему возник конфликт

Встретило отдыхающих "медузное" море. Кроме того, шокировал семью Павла душ с пресной водой - он работает только с 6 вечера до 9 вечера и стоит 35 гривен с человека за разовое использование.

"Где-то в два часа дня дети начали пищать от солености моря и из-за жаления медуз. Хоть мы купались в разных морях, такого зуда никогда не было. И нам с конфликтом едва удалось "договорится", чтобы мы помыли детей, - вспоминает черкащанин.

После этого куч мужа ушел и сделал замечание администратору, из-за того, что из трех розеток работает только одна, и в ту включен кондиционер.

"Если вам что-то не нравится - завтра в 11 дня можете ехать обратно в свои Черкассы", - ответила администратор.

На следующий день Павел Собко вместе с семьей и друзьями переехал на другую базу отдыха в Приморском районе. Уже там, по его словам, он встретил "настоящий украинский сервис" и остался доволен домом, который нанял, и морем.