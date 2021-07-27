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"Якщо щось не подобається, то їдьте додому": чоловік розповів про жахливий відпочинок на українському курорті (відео)

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Кирилівка, Вівторок 27 липня 2021 18:52
"Якщо щось не подобається, то їдьте додому": чоловік розповів про жахливий відпочинок на українському курорті (відео) Колаж РБК-Україна: відпочинок у Кирилівці
Автор: Тетяна Самарук

Павло Собко з Черкас 15 липня вирішив поїхати на відпочинок у Кирилівку та довести, що в Україні можна гарно відпочити за бюджетні кошти.

Про це він розповів на своїй сторінці в Facebook.

Так, відпочинок зіпсувала поведінка адміністратора бази відпочинку, яка нагрубила Павлу і сказала забиратися назад в Черкаси.

Зокрема Павло каже, що востаннє він відпочивав на українському курорті в Криму 2010 року. Після він із дружиною відпочивав лише за кордоном.

Цьогоріч чоловік поїхав на турбазу "Ромашка" на Федотовій косі. Також вони зняли бюджетний варіант на дружину та двох дітей за 450 грн.

Чому виник конфлікт

Зустріло відпочивальників "медузне" море. Окрім того, шокував родину Павла душ із прісною водою - він працює лише з 6-ї вечора до 9-ї вечора і коштує 35 гривень з людини за разове використання.

"Десь о другій годині дня діти почали пищати від солоності моря та через жаління медуз. Хоч ми купалися в різних морях, такого сверблячки ніколи не було. І нам із конфліктом ледве вдалося "домовиться", щоб ми помили дітей, - згадує черкащанин.

Після цього куч чоловіка пішов та зробив зауваження адміністратору, через те, що з трьох розеток працює лише одна, і в ту увімкнений кондиціонер.

"Якщо вам щось не подобається - завтра в 11 дня можете їхати назад у свої Черкаси", - відповіла адміністратор.

Наступного дня Павло Собко разом з родиною та друзями переїхав на іншу базу відпочинку в Приморському районі. Вже там, за його словами, він зустрів "справжній український сервіс" і залишився задоволеним будинком, який винайняв, і морем.

Раніше ми повідомляли, що у Кирилівці жінка тримала дитину на ланцюгу.

Також Кирилівка пішла під воду після сильної зливи.

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Кирилловка
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