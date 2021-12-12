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"Если вы два дня подряд вы произносите эту фразу - бегите к врачу": Комаровский назвал опасные симптомы

Новина українською →
Воскресенье 12 декабря 2021 11:55
"Если вы два дня подряд вы произносите эту фразу - бегите к врачу": Комаровский назвал опасные симптомы Фото: Евгений Комаровский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Заслуженный врач Украины Евгений Комаровский рассказал, что при течении любой болезни важно обращать внимание на один ключевой фактор.

Об этом Евгений Олегович сообщил на своей странице в Instagram.

"Если два дня подряд вы произносите фразу: "Сегодня хуже, чем вчера" - это однозначный повод к обращению или повторному обращению за врачебной помощью", - акцентировал педиатр.

Он напомнил, что крайне важно отслеживать ухудшение и улучшение состояния, как у взрослого так и у ребенка, чтобы понимать динамику выздоровления и при необходимости вносить коррективы в лечение.

Лучше - так же - хуже - критерии оценки состояния во время болезни

"Обращаю ваше внимание на тот очевидный факт, что в оценке состояния ребенка огромное значение имеют не столько выраженность конкретных симптомов, сколько динамика состояния. Кто кого? Состояние улучшается - значит, организм ребенка побеждает болезнь, состояние ухудшается - значит, болезнь пока сильнее", - добавил врач.

Комаровский напомнил, что самым главным вопросом, который нужно задать себе: "За прошедшие сутки лучше / хуже / так же?"

Если лучше, хотя и не так быстро, как хотелось, значит, мы на правильном пути.

Если так же - наблюдаем, выполняем назначения врача и ждем.

Если хуже - идем к врачу.

Ранее доктор Комаровский рассказал, может ли постоянная тяга к сладкому быть признаком некой болезни, и что с этим делать.

Также педиатр назвал единственный витамин, который нужно принимать дополнительно.

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Евгений Комаровский
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