ru ua
Нд, 12 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Якщо ви два дні поспіль ви вимовляєте цю фразу - біжіть до лікаря": Комаровський назвав небезпечні симптоми

Новость на русском →
Неділя 12 грудня 2021 11:55
"Якщо ви два дні поспіль ви вимовляєте цю фразу - біжіть до лікаря": Комаровський назвав небезпечні симптоми Фото: Євген Комаровський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Заслужений лікар України Євген Комаровський розповів, що при перебігу будь-якої хвороби важливо звертати увагу на один ключовий фактор.

Про це Євген Олегович повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Якщо два дні поспіль ви вимовляєте фразу: "Сьогодні гірше, ніж вчора" - це однозначний привід до звернення або повторного звернення за лікарською допомогою", - акцентував педіатр.

Він нагадав, що вкрай важливо відстежувати погіршення і поліпшення стану, як у дорослого так і у дитини, щоб розуміти динаміку одужання і при необхідності вносити корективи в лікування.

Краще - так само - гірше - критерії оцінки стану під час хвороби

"Звертаю вашу увагу на той очевидний факт, що в оцінці стану дитини величезне значення мають не стільки вираженість конкретних симптомів, скільки динаміка стану. Хто кого? Стан поліпшується - значить, організм дитини перемагає хворобу, стан погіршується - значить, хвороба поки сильніше", - додав лікар.

Комаровський нагадав, що найголовнішим питанням, яке потрібно задати собі: "За минулу добу краще / гірше / так само?"

Якщо краще, хоча і не так швидко, як хотілося, значить, ми на правильному шляху.

Якщо так само - спостерігаємо, виконуємо призначення лікаря і чекаємо.

Якщо гірше - йдемо до лікаря.

Раніше доктор Комаровський розповів, чи може постійна тяга до солодкого бути ознакою якоїсь хвороби, і що з цим робити.

Також педіатр назвав єдиний вітамін, який потрібно приймати додатково.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євген Комаровський
LITE
Українська Барбі: Аліна Гросу в рожевому корсеті підкорила ляльковим образом
Українська Барбі: Аліна Гросу в рожевому корсеті підкорила ляльковим образом