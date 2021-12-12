"Якщо ви два дні поспіль ви вимовляєте цю фразу - біжіть до лікаря": Комаровський назвав небезпечні симптоми
Заслужений лікар України Євген Комаровський розповів, що при перебігу будь-якої хвороби важливо звертати увагу на один ключовий фактор.
Про це Євген Олегович повідомив на своїй сторінці в Instagram.
"Якщо два дні поспіль ви вимовляєте фразу: "Сьогодні гірше, ніж вчора" - це однозначний привід до звернення або повторного звернення за лікарською допомогою", - акцентував педіатр.
Він нагадав, що вкрай важливо відстежувати погіршення і поліпшення стану, як у дорослого так і у дитини, щоб розуміти динаміку одужання і при необхідності вносити корективи в лікування.
Краще - так само - гірше - критерії оцінки стану під час хвороби
"Звертаю вашу увагу на той очевидний факт, що в оцінці стану дитини величезне значення мають не стільки вираженість конкретних симптомів, скільки динаміка стану. Хто кого? Стан поліпшується - значить, організм дитини перемагає хворобу, стан погіршується - значить, хвороба поки сильніше", - додав лікар.
Комаровський нагадав, що найголовнішим питанням, яке потрібно задати собі: "За минулу добу краще / гірше / так само?"
Якщо краще, хоча і не так швидко, як хотілося, значить, ми на правильному шляху.
Якщо так само - спостерігаємо, виконуємо призначення лікаря і чекаємо.
Якщо гірше - йдемо до лікаря.
Раніше доктор Комаровський розповів, чи може постійна тяга до солодкого бути ознакою якоїсь хвороби, і що з цим робити.
Також педіатр назвав єдиний вітамін, який потрібно приймати додатково.