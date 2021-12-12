"Якщо ви два дні поспіль ви вимовляєте цю фразу - біжіть до лікаря": Комаровський назвав небезпечні симптоми

Заслужений лікар України Євген Комаровський розповів, що при перебігу будь-якої хвороби важливо звертати увагу на один ключовий фактор.

Про це Євген Олегович повідомив на своїй сторінці в Instagram .

"Якщо два дні поспіль ви вимовляєте фразу: "Сьогодні гірше, ніж вчора" - це однозначний привід до звернення або повторного звернення за лікарською допомогою", - акцентував педіатр.

Він нагадав, що вкрай важливо відстежувати погіршення і поліпшення стану, як у дорослого так і у дитини, щоб розуміти динаміку одужання і при необхідності вносити корективи в лікування.

Краще - так само - гірше - критерії оцінки стану під час хвороби

"Звертаю вашу увагу на той очевидний факт, що в оцінці стану дитини величезне значення мають не стільки вираженість конкретних симптомів, скільки динаміка стану. Хто кого? Стан поліпшується - значить, організм дитини перемагає хворобу, стан погіршується - значить, хвороба поки сильніше", - додав лікар.

Комаровський нагадав, що найголовнішим питанням, яке потрібно задати собі: "За минулу добу краще / гірше / так само?"

Якщо краще, хоча і не так швидко, як хотілося, значить, ми на правильному шляху.

Якщо так само - спостерігаємо, виконуємо призначення лікаря і чекаємо.

Якщо гірше - йдемо до лікаря.