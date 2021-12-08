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Постоянная тяга к сладкому - симптом болезни? Комаровский рассказал правду

Новина українською →
Среда 08 декабря 2021 09:42
Постоянная тяга к сладкому - симптом болезни? Комаровский рассказал правду Фото: Евгений Комаровский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Заслуженный врач Украины ответил на интереcный вопрос, является ли тяга к сладкому симптомом какой-то болезни.

Своими знаниями педиатр поделился на своем канале в YouTube.

Педиатр говорит, что на самом деле такую тягу испытывает постоянно огромное количество людей. Но это не является симптомом какой-либо болезни. По крайней мере, медицинская наука еще ничего такого не обнаружила.

"Тяга к соленому, тяга, к примеру, к клубнике с селедкой, - это может быть симптомом определенных состояний, но тяга к сладкому не является признаком какой-либо болезни", - уверяет Комаровский.

Дело в том, что нам часто хочется объяснить себе неуемное желание потреблять тортики, конфеты и так далее. И это не потому, что мы не хотим следить за своим здоровьем, а потому что в нас якобы кроется некая тайная болезнь.

Откуда "растут ноги" тяги к сладкому

Но на самом деле постоянная тяга к сладкому - вредная привычка, которая вероятнее всего выработалась у нас еще в детстве.

"Человек может жить без добавочного сахара. Употребление сахара воспринимается врачами во всем мире как чуть ли не самый опасный наркотик в жизни человека. Зависимость от сахара - это ситуация психологическая, но к неким тайным хворям это отношения не имеет", - заявил педиатр.

Он добавил, что это нормально, хотеть вкусненькое, и это нормально - получать от этого вкусненького удовольствие, но это не признак болезни, а признак того, что пора брать себя в руки.

Ранее доктор Комаровский назвал единственный витамин, который нужно принимать дополнительно, покупая в аптеке.

Также врач рассказал, какие продукты нельзя греть в микроволновке.

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Евгений Комаровский
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