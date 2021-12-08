Постоянная тяга к сладкому - симптом болезни? Комаровский рассказал правду

Педиатр говорит, что на самом деле такую тягу испытывает постоянно огромное количество людей. Но это не является симптомом какой-либо болезни. По крайней мере, медицинская наука еще ничего такого не обнаружила.

"Тяга к соленому, тяга, к примеру, к клубнике с селедкой, - это может быть симптомом определенных состояний, но тяга к сладкому не является признаком какой-либо болезни", - уверяет Комаровский.

Дело в том, что нам часто хочется объяснить себе неуемное желание потреблять тортики, конфеты и так далее. И это не потому, что мы не хотим следить за своим здоровьем, а потому что в нас якобы кроется некая тайная болезнь.

Откуда "растут ноги" тяги к сладкому

Но на самом деле постоянная тяга к сладкому - вредная привычка, которая вероятнее всего выработалась у нас еще в детстве.

"Человек может жить без добавочного сахара. Употребление сахара воспринимается врачами во всем мире как чуть ли не самый опасный наркотик в жизни человека. Зависимость от сахара - это ситуация психологическая, но к неким тайным хворям это отношения не имеет", - заявил педиатр.

Он добавил, что это нормально, хотеть вкусненькое, и это нормально - получать от этого вкусненького удовольствие, но это не признак болезни, а признак того, что пора брать себя в руки.