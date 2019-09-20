Еще бы стриптиз показала: MARUV спела в московском метро (фото)

MARUV выступила в московском метро (фото: коллаж РБК-Украина)

MARUV порадовала своих поклонников неожиданным выступлением в метро

Популярная украинская певица MARUV, которая недавно на российском фестивале слилась в страстном поцелуе с женщиной, спела в метро в Москве. Об этом она написала на своей странице в Instagram, где и выложила соответствующие фото.

Выступление MARUV собрало в московской подземке достаточно большое количество людей.

MARUV выступила в московском метро (фото: instagram.com/maruvofficial)

"Сегодня я пела в метро. Это был такой захватывающий опыт для меня. Мне действительно это понравилось", - написала певица.

MARUV выступила в московском метро (фото: instagram.com/maruvofficial)

Для своего выступления она выбрала леопардовый пиджак, зеленую водолазку, черный берет и ботфорты.

MARUV выступила в московском метро (фото: instagram.com/maruvofficial)

Пользователи сети также прокомментировали ее выступление в столице России. Стоит отметить, что мнения людей разделились. Жители Москвы были довольны ее перформансом.

Ни совести, ни чести, петь для москалей, это позор, еще бы стриптиз показала!

Все в Москве... А почему не в Киеве или Харькове?

Ждем в Киеве теперь;

Живая атмосфера!

Это на самом деле классно...Флэш моб...все такое, но слегка обидно! Живу в Одессе, был по делам в Москве как раз рядом в том же месте, когда она пела. Я бы с удовольствием туда дернул;

Да ладно?! Это же Курская! Вот обида, я неподалеку работаю;

Самая, самая! Выступление было отличным! Очень многим повезло тебя увидеть и послушать. Ты лучшая;

Вот же счастливчики те, кто там оказался! Шикарный перформанс!

Скриншоты с Instagram

Ранее сообщалось, что MARUV готовит танец на пилоне для пятого эфира Танцы со звездами 2019.