Ще б показала стриптиз: MARUV заспівала в московському метро (фото)

MARUV порадувала своїх шанувальників несподіваним виступом в метро
Популярна українська співачка MARUV, яка нещодавно на російському фестивалі злилася в пристрасному поцілунку з жінкою, заспівала в метро в Москві. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, де і виклала відповідні фото.
Виступ MARUV зібрав в московській підземці досить велику кількість людей.
MARUV виступила в московському метро (фото: instagram.com/maruvofficial)
"Сьогодні я співала в метро. Це був такий захоплюючий досвід для мене. Мені дійсно сподобалося", - написала співачка.
MARUV виступила в московському метро (фото: instagram.com/maruvofficial)
Для свого виступу вона вибрала леопардовий піджак, зелену водолазку, чорний берет і ботфорти.
MARUV виступила в московському метро (фото: instagram.com/maruvofficial)
Користувачі мережі також прокоментували її виступ у столиці Росії. Варто зазначити, що думки людей розділилися. Жителі Москви були задоволені її перформансом.
Скріншоти з Instagram
Раніше повідомлялося, що MARUV готує танець на пілоні для п'ятого ефіру Танці з зірками 2019.