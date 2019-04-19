Как Комаровский и Супрун видят медреформу: сходства и различия

Фото: Уляна Супрун и Евгений Комаровский (коллаж РБК-Украина)

Будет ли Евгений Комаровский продолжать начатые Уляной Супрун реформы – вопрос, волнующий многих украинцев

Владимир Зеленский в четверг, 18 апреля, в эфире телеканала 1+1 в программе "Право на владу" представил свою команду. Среди других членов команды, Зеленский назвал своим советником по вопросам здравоохранения знаменитого украинского педиатра Евгения Комаровского.

Для многих украинцев Комаровский – бесспорный авторитет, репутация которого не вызывает сомнений. Он не раз заявлял, что к нему с предложениями войти в разные команды приходили представители практически всех партий, но он не соглашался.

"Евгений Комаровский всегда имел собственное видение развития здравоохранения. Он - врач с колоссальным опытом, который не боится говорить, действовать и отстаивать свои убеждения. С его утверждениям многие не согласны, и это индикатор того, что мы живем в свободной стране. Мы можем иметь к нему идеологические вопросы, однако или кто-то должен хотя бы какие-то сомнения в его компетентности в вопросах здравоохранения?", - пишет в своем блоге на Украинской правде Тимофей Бадиков, гражданский активист ОО "Платформа здоровья".

Действительно ли взгляды Евгения Комаровского на медицину и медреформу отличаются от взглядов нынешней и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун?

Вакцинация, зарплаты врачей и доказательная медицина

Кромаровский, как и Супрун, выступает за доказательную медицину, борьбу с фальсификатом медицинских препаратов.

Они оба выступают за как можно меньшее использование "ненужных" лекарств, которые активно покупают украинцы, но которые не приносят реальной пользы, зато забирают множество средств из карманов граждан. Комаровский называет лекарства без доказанной эффективности "фуфломицинами".

Фото: Евгений Комаровский выступает за вакцинацию и доказательную медицину (РБК-Украина)

Как Комаровский, так и Супрун, говорят о важности повышения зарплат врачам. Кстати, уже несколько лет в Украине активно проходит медреформа, в рамках которой "деньги идут за пациентом", то есть НСЗУ (Национальная служба здоровья) перечисляет за подписанные с пациентом декларации деньги напрямую медицинским учреждениям Украины. Во время этого процесса зарплаты врачей уже значительно выросли. При этом Комаровский говорит о колоссальном оттоке профессионалов-врачей из Украины и настаивает на том, что зарплаты надо повысить в несколько раз.

Как Супрун, так и Комаровский, активно поддерживают развитие системы трансплантации органов в Украине. При этом Комаровский напоминает, что эта система пока не заработала так, как должна.

В вопросах вакцинации Супрун и Комаровский занимают принципиальные позиции. Евгений Комаровский, как и Уляна Супрун, настаивает на важности вакцинации и напоминает о том, что последствия от отсутствия прививок намного более серьезные, чем немногие побочные эффекты. Они оба говорят о том, что при ряде опасных болезней вакцинация – это единственный способ защититься.

Комаровский уже много лет в телеэфирах говорит о том, что из-за угрожающих Украине эпидемий нужно собрать заседание СНБО, так как это – вопрос национальной безопасности. Об этом он в очередной раз напомнил и в эфире "Право на владу".

Видео: Евгений Комаровский (Facebook.com/Право на владу)

"Я бы завесил всю страну плакатами - корь, дифтерия, полиомиелит, думай! Сто тысяч жителей страны заболели корью!" - сказал Комаровский.

"Корь – это только начало. Перед нами стоит другие болезни. Состояние вакцинопрофилактики сейчас - угроза национальной безопасности страны", - добавил он.

Эксперты допускают, если такие идеи будут реализованы в Украине на практике, а начатая Уляной Супрун медреформа продолжится, это будет без преувеличения очень хорошим шагом.

В июне 2018 года Комаровский дал интервью телеканалу ZIK, где в который раз рассказал о своем отношении к медицинской реформе в Украине.

"Тактически реформа не подготовлена из-за того, что в стране просто нет ни денег, ни закона, ни специалистов на ее реализацию. А самое опасное заключается в следующем: избран определенный курс, реализовать его нельзя, поскольку нет закона, денег и людей. Более того, все те, кто должен помочь, кто должен подставить плечо, будут лежать поперек", – отметил Комаровский.

Он напомнил о том, что многие врачи сами выступают против медреформы, а многие решения саботируются на местном уровне, в то время как реформам нужна всеобщая поддержка.

И действительно - часто многие решения в медицине сейчас уже зависят от местных властей, а не от министра. Часто местные власти об этом или "забывают", или сознательно саботирует ряд важных решений, совершенно безосновательно обвиняя в этом Супрун.

При этом ранее, в октябре 2017 года, Евгений Комаровский написал развернутый пост о том, почему очень важно поддержать медреформу Уляны Супрун. По его словам, команда МОЗ не всегда сильна в коммуникации, не успевает реагировать на выпады противников. Но, по словам Комаровского, это "меньшее зло по сравнению с ложью и воровством многоопытных крутых профессионалов".

Комаровский о Тодурове

Неодозначную реакцию общественности вызвала позиция Комаровского в декабре 2018 года по очередному конфликту Уляны Супрун и одиозного врача и директора столичного Института Сердца Бориса Тодурова. Того самого, у которого были выявлено миллионное состояние при сравнительно низкой зарплате, а журналистами были рассекречены закупки в Институте по завышенным ценам. К тому же, неоднократно в СМИ писали о том, что скандальный врач ставил при остром инфаркте стенты за огромные деньги, в то время как этими стентами пациентов на 100% обеспечивает государство. Также именно в Институте Тодурова прятали "главного титушку" Крысина, вину окторого позже доказали в суде.

В декабре 2018 года, когда в Институте сердца происходил конкурс на главу учреждения, произошел конфликт из-за появления в стенах Института активистов С14. Тогда Тодуров принуждал одну из активисток удалить видео тренинга, которое она записала. Ей на подмогу подоспели ее соратники.

Фото: Уляну Супрун называют одним из самых успешных украинских реформаторов (РБК-Украина)

Евгений Комаровский заметил на своей странице в Facebook, что с того момента, как на странице Тодурова началась прямая трансляция события, Супрун тут же опубликовала реакцию на это и вступилась за активистов.

"С того момента как на странице Тодурова начинается прямая трансляция очередной экранизации Булгакова – "Мы к вам, профессор, и вот по какому делу…" проходит 3 часа – и вот уже развернутый комментарий Ульяны Супрун. Которая конечно же на стороне "активистов" и понятно, что МОЗ не имеет ко всему этому никакого отношения - просто в курсе. Решили тиражировать опыт реорганизации охматдета. Революция должна продолжаться! Активнее надо! Еще не все уехали. У меня всё", - написал Комаровский.

В сети стали звучать мнения о том, что он якобы поддерживает одиозного врача Бориса Тодурова, который находится в жесткой оппозиции к Уляне Супрун. Предполагается, что Тодуров "ушел в оппозицию" ко всей команде Супрун по причине того, что в МОЗ перекрыли ряд схем, на которых Тодуров ранее в течение многих лет обогащался. В то же время напрямую Тодурова Комаровский не поддержал, а лишь проследил связь в событиях и указал на то, что сомневается в непричастности Минздрава к этим событиям.

Так или иначе, множество украинцев возлагают большие надежды на то, что продолжить медреформу Комаровский все-таки будет. Ведь, как подчеркивает сам доктор, если врачи и дальше будут уезжать, а уровень оказания помощи пациентам не будет улучшаться, то "реформировать будет некого".

Напомним, ранее многие украинцы были удивлены большим списком медицинских услуг, которые вскоре станут полностью бесплатными.

Также Уляна Супрун расссказала, когда в Украине будут доступны бесплатные тесты на рак.