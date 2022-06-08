В еще одном городе Украины запретили петь на улицах на русском языке

Градоначальник отметил, что после недавнего конфликта на "стометровке" поручал урегулировать работу уличных музыкантов. В результате 8 июня решением исполкома была упорядочена организация таких художественных выступлений в городе.

Среди новшеств о длительности музыкальных выступлений и о допустимых дистанциях между исполнителями введен запрет на исполнение песен на улицах на русском языке.

"Не допускается публичное исполнение произведений на русском языке, в том числе, которые могут вызвать разжигание межнациональной, этнической, расовой или религиозной вражды и ненависти, или дискриминации прав и свобод человека, или имеют нецензурный характер", - рассказал мэр Ивано-Франковска.

Марцинкив убежден, что во время войны с российскими оккупантами любая русскоязычная продукция не должна звучать в украинских городах.

Контролировать выполнение данных требований будет Муниципальная инспекция и правоохранительные органы, добавил градоначальник.