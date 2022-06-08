UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В еще одном городе Украины запретили петь на улицах на русском языке

Фото: уличные музыканты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Исполнять песни на русском языке запретили уличным музыкантам городские власти Ивано-Франковска после недавнего инцидента в центре города. Кстати, чуть ранее подобные ограничения были введены в Тернополе. За соблюдением правил будут следить правоохранители.

Об этом рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.

Градоначальник отметил, что после недавнего конфликта на "стометровке" поручал урегулировать работу уличных музыкантов. В результате 8 июня решением исполкома была упорядочена организация таких художественных выступлений в городе.

Среди новшеств о длительности музыкальных выступлений и о допустимых дистанциях между исполнителями введен запрет на исполнение песен на улицах на русском языке.

"Не допускается публичное исполнение произведений на русском языке, в том числе, которые могут вызвать разжигание межнациональной, этнической, расовой или религиозной вражды и ненависти, или дискриминации прав и свобод человека, или имеют нецензурный характер", - рассказал мэр Ивано-Франковска.

Марцинкив убежден, что во время войны с российскими оккупантами любая русскоязычная продукция не должна звучать в украинских городах.

Контролировать выполнение данных требований будет Муниципальная инспекция и правоохранительные органы, добавил градоначальник.

Напомним, несколько недель назад в Ивано-Франковске в самом центре города произошла драка из-за того, что на улице парень стал петь песни на языке оккупанта, а возмущенный прохожий сделал замечание... но в итоге все закончилось потасовкой.

На случай, снятый очевидцами на камеру, отреагировал и мэр Марцинкив. Он обратился в муниципальную инспекцию с просьбой контролировать, чтобы на улицах не было российских песен.

Добавим также, что в Тернополе 1 июня горисполком принял решение ограничить исполнение русскоязычных песен в городе, чтобы пресечь возникновение конфликтных ситуаций, ведь учитывая полномасштабную войны РФ против нашей страны местные жители негативно реагируют на произведения на языке захватчиков. В итоге был утвержден перечень локаций, где разрешено выступать уличным музыкантам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ивано-Франковскмузыканты