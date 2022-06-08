В еще одном городе Украины запретили петь на улицах на русском языке

Исполнять песни на русском языке запретили уличным музыкантам городские власти Ивано-Франковска после недавнего инцидента в центре города. Кстати, чуть ранее подобные ограничения были введены в Тернополе. За соблюдением правил будут следить правоохранители.
Об этом рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.
Градоначальник отметил, что после недавнего конфликта на "стометровке" поручал урегулировать работу уличных музыкантов. В результате 8 июня решением исполкома была упорядочена организация таких художественных выступлений в городе.
Среди новшеств о длительности музыкальных выступлений и о допустимых дистанциях между исполнителями введен запрет на исполнение песен на улицах на русском языке.
"Не допускается публичное исполнение произведений на русском языке, в том числе, которые могут вызвать разжигание межнациональной, этнической, расовой или религиозной вражды и ненависти, или дискриминации прав и свобод человека, или имеют нецензурный характер", - рассказал мэр Ивано-Франковска.
Марцинкив убежден, что во время войны с российскими оккупантами любая русскоязычная продукция не должна звучать в украинских городах.
Контролировать выполнение данных требований будет Муниципальная инспекция и правоохранительные органы, добавил градоначальник.
Напомним, несколько недель назад в Ивано-Франковске в самом центре города произошла драка из-за того, что на улице парень стал петь песни на языке оккупанта, а возмущенный прохожий сделал замечание... но в итоге все закончилось потасовкой.
На случай, снятый очевидцами на камеру, отреагировал и мэр Марцинкив. Он обратился в муниципальную инспекцию с просьбой контролировать, чтобы на улицах не было российских песен.
Добавим также, что в Тернополе 1 июня горисполком принял решение ограничить исполнение русскоязычных песен в городе, чтобы пресечь возникновение конфликтных ситуаций, ведь учитывая полномасштабную войны РФ против нашей страны местные жители негативно реагируют на произведения на языке захватчиков. В итоге был утвержден перечень локаций, где разрешено выступать уличным музыкантам.