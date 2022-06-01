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В Тернополе уличным музыкантам запретили петь на русском языке

Новина українською →
Среда 01 июня 2022 18:02
В Тернополе уличным музыкантам запретили петь на русском языке Фото: в Тернополе уличным музыкантам запретили петь песни на русском языке (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Тернополе уличным музыкантам запретили петь на русском языке. Также определили места в которых разрешено выступать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Файне місто".

По словам городского головы Сергея Надала, в городе много уличных музыкантов из разных областей, которые выступают и собирают средства для нужд наших бойцов. Чтобы избежать недоразумений и жалоб, мэрия определила места где можно использовать звукоусилительную аппаратуру для вокала или инструментов.

Всего было утверждено:

  • 8 объектов для выступлений в центральной части города;
  • 5 объектов в парковой зоне;
  • 5 объектов в жилых районах города.

Также есть и строгие ограничения для музыкантов, среди которых:

  • соблюдать законодательство по защите населения от воздействия шума;
  • запрещено проводить выступления в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств;
  • исполнять песни на русском языке.

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