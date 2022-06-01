В Тернополе уличным музыкантам запретили петь на русском языке
Фото: в Тернополе уличным музыкантам запретили петь песни на русском языке (Getty Images)
В Тернополе уличным музыкантам запретили петь на русском языке. Также определили места в которых разрешено выступать.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Файне місто".
По словам городского головы Сергея Надала, в городе много уличных музыкантов из разных областей, которые выступают и собирают средства для нужд наших бойцов. Чтобы избежать недоразумений и жалоб, мэрия определила места где можно использовать звукоусилительную аппаратуру для вокала или инструментов.
Всего было утверждено:
- 8 объектов для выступлений в центральной части города;
- 5 объектов в парковой зоне;
- 5 объектов в жилых районах города.
Также есть и строгие ограничения для музыкантов, среди которых:
- соблюдать законодательство по защите населения от воздействия шума;
- запрещено проводить выступления в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств;
- исполнять песни на русском языке.
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