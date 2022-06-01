В Тернополе уличным музыкантам запретили петь на русском языке. Также определили места в которых разрешено выступать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание " Файне місто ".

По словам городского головы Сергея Надала, в городе много уличных музыкантов из разных областей, которые выступают и собирают средства для нужд наших бойцов. Чтобы избежать недоразумений и жалоб, мэрия определила места где можно использовать звукоусилительную аппаратуру для вокала или инструментов.

Всего было утверждено:

8 объектов для выступлений в центральной части города;

5 объектов в парковой зоне;

5 объектов в жилых районах города.

Также есть и строгие ограничения для музыкантов, среди которых: