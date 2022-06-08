В ще одному місті України заборонили співати на вулицях російською

Градоначальник зазначив, що після недавнього конфлікту на "стометрівці" доручав врегулювати роботу вуличних музикантів. В результаті 8 червня рішенням виконкому була впорядкована організація таких художніх виступів у місті.

Серед нововведень про тривалість музичних виступів і щодо допустимих дистанцій між виконавцями введена заборона на виконання пісень на вулицях російською мовою.

"Не допускається публічне виконання творів російською мовою, в тому числі, які можуть спричинити розпалювання міжнаціональної, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, або ж дискримінації прав та свобод людини, чи мають нецензурний характер", - розповів мер Івано-Франківська.

Марцінків переконаний, що під час війни з російськими окупантами будь-яка російськомовна продукція не повинна звучати в українських містах.

Контролювати виконання даних вимог буде Муніципальна інспекція та правоохоронні органи, додав градоначальник.