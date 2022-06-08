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В еще одном городе Украины запретили петь на улицах на русском языке

Новина українською →
Ивано-Франковск, Среда 08 июня 2022 21:11
В еще одном городе Украины запретили петь на улицах на русском языке Фото: уличные музыканты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Исполнять песни на русском языке запретили уличным музыкантам городские власти Ивано-Франковска после недавнего инцидента в центре города. Кстати, чуть ранее подобные ограничения были введены в Тернополе. За соблюдением правил будут следить правоохранители.

Об этом рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.

Градоначальник отметил, что после недавнего конфликта на "стометровке" поручал урегулировать работу уличных музыкантов. В результате 8 июня решением исполкома была упорядочена организация таких художественных выступлений в городе.

Среди новшеств о длительности музыкальных выступлений и о допустимых дистанциях между исполнителями введен запрет на исполнение песен на улицах на русском языке.

"Не допускается публичное исполнение произведений на русском языке, в том числе, которые могут вызвать разжигание межнациональной, этнической, расовой или религиозной вражды и ненависти, или дискриминации прав и свобод человека, или имеют нецензурный характер", - рассказал мэр Ивано-Франковска.

Марцинкив убежден, что во время войны с российскими оккупантами любая русскоязычная продукция не должна звучать в украинских городах.

Контролировать выполнение данных требований будет Муниципальная инспекция и правоохранительные органы, добавил градоначальник.

Напомним, несколько недель назад в Ивано-Франковске в самом центре города произошла драка из-за того, что на улице парень стал петь песни на языке оккупанта, а возмущенный прохожий сделал замечание... но в итоге все закончилось потасовкой.

На случай, снятый очевидцами на камеру, отреагировал и мэр Марцинкив. Он обратился в муниципальную инспекцию с просьбой контролировать, чтобы на улицах не было российских песен.

Добавим также, что в Тернополе 1 июня горисполком принял решение ограничить исполнение русскоязычных песен в городе, чтобы пресечь возникновение конфликтных ситуаций, ведь учитывая полномасштабную войны РФ против нашей страны местные жители негативно реагируют на произведения на языке захватчиков. В итоге был утвержден перечень локаций, где разрешено выступать уличным музыкантам.

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