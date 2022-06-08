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В ще одному місті України заборонили співати на вулицях російською

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Івано-Франківськ, Середа 08 червня 2022 21:11
В ще одному місті України заборонили співати на вулицях російською Фото: вуличні музиканти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Виконувати пісні російською мовою заборонила вуличним музикантам міська влада Івано-Франківська після недавнього інциденту в центрі міста. До речі, трохи раніше подібні обмеження були введені в Тернополі. За дотриманням правил стежитимуть правоохоронці.

Про це розповів мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у Facebook.

Градоначальник зазначив, що після недавнього конфлікту на "стометрівці" доручав врегулювати роботу вуличних музикантів. В результаті 8 червня рішенням виконкому була впорядкована організація таких художніх виступів у місті.

Серед нововведень про тривалість музичних виступів і щодо допустимих дистанцій між виконавцями введена заборона на виконання пісень на вулицях російською мовою.

"Не допускається публічне виконання творів російською мовою, в тому числі, які можуть спричинити розпалювання міжнаціональної, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, або ж дискримінації прав та свобод людини, чи мають нецензурний характер", - розповів мер Івано-Франківська.

Марцінків переконаний, що під час війни з російськими окупантами будь-яка російськомовна продукція не повинна звучати в українських містах.

Контролювати виконання даних вимог буде Муніципальна інспекція та правоохоронні органи, додав градоначальник.

Нагадаємо, кілька тижнів тому в Івано-Франківську в самому центрі міста сталася бійка через те, що на вулиці молодий чоловік став співати пісні мовою окупанта, а обурений перехожий зробив зауваження... та в підсумку все закінчилося бійкою.

На випадок, знятий очевидцями на камеру, відреагував і мер Марцінків. Він звернувся в муніципальну інспекцію з проханням контролювати, щоб на вулицях не було російських пісень.

Додамо також, що у Тернополі 1 червня міськвиконком прийняв рішення обмежити виконання російськомовних пісень у місті, щоб припинити виникнення конфліктних ситуацій, адже враховуючи повномасштабну війни РФ проти нашої країни місцеві жителі негативно реагують на твори мовою загарбників. У підсумку був затверджений перелік локацій, де дозволено виступати вуличним музикантам.

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