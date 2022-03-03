Еще одно военное преступление: РФ использует санитарные машины для перевозки оружия (видео)

"Враг пришел на нашу землю подло и коварно, прячась за санитарными машинами. Загляните, что они возят в этих машинах. Они покидают своих раненых и убитых солдат, но наполняют санитарные машины боеприпасами", - говорит автор видео.

На видео видно, что российская "скорая" под завязку забита осколочно-фугасными снарядами для гаубиц и САУ 2С1 "Гвоздика".

В комментариях к видео, в том числа и военные эксперты, отмечают, что теперь Украина "больше не обязана пропускать и защищать российские военные санитарные машины, поскольку теперь есть основания полагать, что они используются для перевозки боеприпасов для убийства мирного населения".

Напомним, что 34 статья Женевской конвенции гласит, что защита и пропуск санитарного транспорта "могут быть игнорированы, если машины используются для совершения, помимо их гуманитарных обязанностей, действий, наносящих ущерб противнику".