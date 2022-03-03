Ще один військовий злочин: РФ використовує санітарні машини для перевезення зброї (відео)

Російські окупанти використовують санітарні машини для перевезення боєприпасів по Україні, хоча це суперечить 34 статті Женевської конвенції. Таким чином, РФ скоює черговий військовий злочин.
Відео доказ цинічного вчинку росіян опублікували в Twitter.
"Ворог прийшов на нашу землю підло і підступно, ховаючись за санітарними машинами. Загляньте, що вони возять в цих машинах. Вони залишають своїх поранених і вбитих солдатів, але наповнюють санітарні машини боєприпасами", - говорить автор відео.
На відео видно, що російська "швидка" під зав'язку забита осколково-фугасними снарядами для гаубиць і САУ 2С1 "Гвоздика".
У коментарях до відео, в тому числі і військові експерти, відзначають, що тепер Україна "більше не зобов'язана пропускати і захищати російські військові санітарні машини, оскільки тепер є підстави вважати, що вони використовуються для перевезення боєприпасів для вбивства мирного населення".
Нагадаємо, що 34 стаття Женевської конвенції свідчить, що захист і пропуск санітарного транспорту "можуть бути ігноровані, якщо машини використовуються для здійснення, крім їхніх гуманітарних обов'язків, дій, що завдають шкоди противнику".
Тим часом українців попередили про початок чергової інформаційної кампанії окупанта.
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