Ще один військовий злочин: РФ використовує санітарні машини для перевезення зброї (відео)

"Ворог прийшов на нашу землю підло і підступно, ховаючись за санітарними машинами. Загляньте, що вони возять в цих машинах. Вони залишають своїх поранених і вбитих солдатів, але наповнюють санітарні машини боєприпасами", - говорить автор відео.

На відео видно, що російська "швидка" під зав'язку забита осколково-фугасними снарядами для гаубиць і САУ 2С1 "Гвоздика".

У коментарях до відео, в тому числі і військові експерти, відзначають, що тепер Україна "більше не зобов'язана пропускати і захищати російські військові санітарні машини, оскільки тепер є підстави вважати, що вони використовуються для перевезення боєприпасів для вбивства мирного населення".

Нагадаємо, що 34 стаття Женевської конвенції свідчить, що захист і пропуск санітарного транспорту "можуть бути ігноровані, якщо машини використовуються для здійснення, крім їхніх гуманітарних обов'язків, дій, що завдають шкоди противнику".