ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Еще одно горе: в Крыму исчезла одна из жемчужин полуострова

Крым, Понедельник 25 января 2021 09:51
Еще одно горе: в Крыму исчезла одна из жемчужин полуострова
В Крыму пересох знаменитый водопад (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В оккупированном Крыму полностью пересох известный водопад под названием Серебряные струи. Это еще один факт экологической катастрофы, связанной с водой.

Об исчезновении еще одной жемчужины полуострова сообщил блогер в Twitter Roksolana Today & Крым.

"Водопад Серебряные струи. Странные остатки", – с горечью подписал блогер фото.

Еще одно горе: в Крыму исчезла одна из жемчужин полуостроваЕще одно горе: в Крыму исчезла одна из жемчужин полуостроваЕще одно горе: в Крыму исчезла одна из жемчужин полуостроваВ Крыму пересох знаменитый водопад (фото: twitter.com/KrimRt)

Отметим, что водопад Серебряные струи в Крыму являлся самым полноводным водопадом на полуострове. Он находится на территории Бахчисарайского района, на высоте приблизительно 550 м над уровнем моря, в 4,5 км южнее села Соколиного, в ущелье Малый каньон.

В знойные летние дни стекающая вода при бликах яркого солнца создает необычный декоративный ритм, водопад кажется серебряного цвета. В пору весеннего таяния снегов поток воды возрастает, это усиливает впечатление. Водопад своими очертаниями походит на причудливый и сказочный струнный музыкальный инструмент. Именно от этого он получил свое второе название Серебряные струны.

Как мы ранее писали, в Крыму пересохло водохранилище, которое обеспечивало жителей Симферополя водой.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Крым

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь