Еще одно горе: в Крыму исчезла одна из жемчужин полуострова

В Крыму пересох знаменитый водопад (коллаж РБК-Украина)

В оккупированном Крыму полностью пересох известный водопад под названием Серебряные струи. Это еще один факт экологической катастрофы, связанной с водой.

Об исчезновении еще одной жемчужины полуострова сообщил блогер в Twitter Roksolana Today & Крым.

"Водопад Серебряные струи. Странные остатки", – с горечью подписал блогер фото.

В Крыму пересох знаменитый водопад (фото: twitter.com/KrimRt)

Отметим, что водопад Серебряные струи в Крыму являлся самым полноводным водопадом на полуострове. Он находится на территории Бахчисарайского района, на высоте приблизительно 550 м над уровнем моря, в 4,5 км южнее села Соколиного, в ущелье Малый каньон.

В знойные летние дни стекающая вода при бликах яркого солнца создает необычный декоративный ритм, водопад кажется серебряного цвета. В пору весеннего таяния снегов поток воды возрастает, это усиливает впечатление. Водопад своими очертаниями походит на причудливый и сказочный струнный музыкальный инструмент. Именно от этого он получил свое второе название Серебряные струны.

Как мы ранее писали, в Крыму пересохло водохранилище, которое обеспечивало жителей Симферополя водой.