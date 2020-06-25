Еще одна украинка покоряет Голливуд, благодаря уникальной песне-манифесту

Известная украинская группа JULINOZA, принимавшая участие в "Голосе страны", Нацотборе на Евровидение и других популярных проектах, представила свой новый сингл "Your Name". Эта песня издана компанией Whale Dreams Entertainment, которая специализируется на голливудском кино-продакшене.

Как рассказывает фронтвумен одесского коллектива Юли Запорожец, трек был написан для Евровидения. Это композиция-манифест о самоидентификацию личности в нашем мире.

Здесь затрагиваются важные темы о правах жителей нашей планеты, гендерной идентичности, самоощущении в социуме. Важно отметить, что сама Юли не относит себя к типичным в нашей стране бинарным гендерным системам.

"Этой песней я хочу донести слушателям, что существуют также и иные видения себя в социуме. Например, то, что личность может не относить себя к женскому или мужскому и это абсолютно нормальное явление. Творец является бесполым существом, поэтому я не воспринимаю свое определение к женскому гендеру. Во многих странах уже приняты законопроекты о третьем поле именно для того, чтобы каждая персона не была дискредитирована и находилась в гармонии с социумом", - комментирует Запорожец.

JULINOZA выпустила песню "Your Name", которая пришлась по душе жителям Голливуда

Отметим, что не так давно Юлия Запорожец и ее команда выпустили уникальный клип.

Также мы писали, что астронавты NASA будут вдохновляться украинской песней.