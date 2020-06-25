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Астронавты NASA будут вдохновляться украинской песней

STYLERЖизнь    25.06.2020 - 12:05
Астронавты NASA будут вдохновляться украинской песней
Sysuev (фото: пресс-служба певца)

Sysuev выпустил песню, которая заинтересовала специалистов из офиса NASA

Украинский артист Sysuev выпустил новую песню "Another Chance". Эта композиция подкреплена фан-видео про космические баталии и романтику за пределами стратосферы.

В новом сингле легкий мелодичный вокал артиста органично сочетается с инструменталом, которые вместе создают гипнотическую и волшебную атмосферу космических приключений.

Интересно и то, что команда артиста отправляла сингл в офис NASA, получив ответ с положительными отзывами и обещанием передать его астронавтам для вдохновения в работе.

"Давно хотел написать песню о героях космоса, его открывателях - ученых и просто мечтателях о других планетах и мирах. С самого детства я фанатею от Sci-Fi тематики, много смотрю аниме о космических приключениях, читаю книги братьев Стругацких, Рэя Брэдбери, Кир Булычева. Это и вдохновило на создание "Another Chance". Итак, включаем вместе этот трек, закрываем глаза и летим в безграничные космические пейзажи, где волшебный мир далеких звезд и ощущение прикосновения к чему-то странному и непознанному", - рассказывает Sysuev.

Sysuev выпустил новое видео на песню "Another Chance"

Ранее мы писали, что победительница шоу "Голос.Дети" покорила судей американского шоу.

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Автор: Мария Бойко

Теги Новости Украины музыкаNASA
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