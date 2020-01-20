Еще одна потеря на Донбассе: стало известно о гибели бойца

На Донбассе погиб украинский боец (Коллаж РБК-Украина)

На Донбассе погиб еще один украинский боец из 72 бригады

На Донбассе от смертельного пулевого ранения погиб боец 72 Омбр бригады Черных Запорожцев Александр Слободанюк. Об этом сообщили на странице бригады в социальной сети Facebook.

Известно, что пуля оборвала жизнь младшего сержанта Александра Слободанюка в Луганской области 19 января.

"19 января наша бригада Черных Запорожцев понесла невосполнимую потерю! Выполняя боевые задачи по обороне и защите Украины погиб от пули российских оккупантов воин нашей 72-ой бригады, младший сержант Слободанюк Александр. Командование и личный состав бригады Черных Запорожцев выражает искренние соболезнования семье, родным, близким, друзьям и знакомым нашего воина Александра. Склоняем головы в скорби по нашему боевому побратиму, который 22 года своей жизни отдал делу защиты народа Украины", - говорится в сообщении.

Александр Слободанюк погиб на Донбассе 19 января

Также стало известно, что Александр Слободанюк был родом из города Первомайск Николаевской области.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 72-ая отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев понесла сильные потери 18 января.

В Попаснянском районе Луганской области вражеские вооруженные формирования вели обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями минометов. Погиб старший солдат Валерий Закусило и еще восемь бойцов получили ранения разной степени тяжести.