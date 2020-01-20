Обстрелы Золотого: местные и волонтеры раскрыли подробности жестокого боя (видео)

Оккупанты обстреляли Золотое (коллаж РБК-Украина)

Оккупанты на Донбассе усилили огонь

На Донбассе на фронте в районе поселка Золотое в Луганской области произошел бой 18 января накануне праздника Крещение. Оккупанты обстреляли позиции бойцов ВСУ из минометов САУ "Нона" калибра 120 мм, в результате чего были ранены 8 военнослужащих.

Кроме того, вражеский огонь унес жизнь солдата 72-й ОМБР имени Черных Запорожцев Валерия Закусило, еще двое получили ранения в зоне проведения ООС.

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Между тем, в пресс-центре ООС заявили о гибели 19 января еще одного военного. Говорится, что один обстрел по позициям ВСУ боевики открывали неподалеку населенного пункта Пески, семь раз - вблизи населенного пункта Орехово. Выстрелы зафиксированы также рядом с Новоолександровкой и вблизи Новотошковского.

Как отметила волонтер и ветеран АТО Маруся Зверобой на странице в Facebook, в штабе ООС эти обстрелы в районе Золотое-4 "перенесли" на населенный пункт Ореховое.

Боевики обстреляли Золотое, не смотря на разведение (Фото: facebook.com/marusyazvirobiy)

Оккупанты обстреляли хутор Вольный в районе Золотое-4

Волонтер Serg Marco пишет в Facebook, что в Золотом в результате обстрелов боевиков могли быть погибшие.

"Чудом не намесили двухсотых. Просто чудом. Штаб ООС молчит, заявление на этом не акцентируется. Обстреляли Орехово, говорят, ага. Надо еще несколько населенных пунктов развести, а как же еще. Интересно сделать инфографику потерь в районах Золотого и Петровского...

Так как ко мне стали приходить в комменты люди, доказывающие, что все не так однозначно, стреляют за границей линией разведения, а в самом Золотом как и было договорено - тишина, прикладываю еще пару скринов с новостями из Золотого-4", - говорится в публикации.

Также террористы повредили линию электропередач и два автомобиля 72-й бригады, ведя обстрел из 120-мм минометов.

Оккупанты обстреляли Золотое (Фото: facebook.com/serg.marco)

Ремонтная бригада электриков не смогли добраться до места разрыва ЛЭП из-за усиления боев.

"ОБСЕ пытались договориться о режиме тишины, но пока результата это не дало", - говорится в сообщении "Останній блок-пост Ні Капітуляції" в Telegram.

Оккупанты обстреляли Золотое (Фото: facebook.com/serg.marco)

Журналист Руслан Смещук рассказал, что попал под обстрел в это время.

"Поехали снимать Водохрещща, а попали на Вогнехрещща. Золотое-4 второй день гремит от прилета минометных мин. Местные люди прячутся по погребам, перебиты линии электропередач. Восемь военных ранены. Я как будто бы попал в 14/15 год", - написал он в своем Facebook.

Оккупанты обстреляли Золотое (Фото: facebook.com/seatelve)

Волонтер Тим Златкин в сети опубликовал фото, на котором видны следы обстрела оккупантами дома гражданских в Золотом-4.

"Что мы видим на фото? Прилет российской артиллерии в дом на улице Вольной. Это так называемый хутор Вольный - крайняя улица в Золотом-4. Которая более всего подвержена обстрелам. И которая в сводках штаба ООС проходит как... "вблизи населенного пункта Орехово"!!! А х*ли уже не написали "неподалеку Лисичанска" или "где-то на Донбассе"?" - пишет он в Facebook.

Оккупанты обстреляли Золотое (Фото Марины Данилкиной facebook.com)

Между тем, в пресс-центе ООС в сообщениях по сводкам за 18 и 19 января ничего про Золотое-4 не говорится.

Фото: скрин facebook.com

Добавим, что недавно представители Украины в Трехсторонней контактной группы предложили четыре новых участка для разведения сил на Донбассе: в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе пункта пропуска "Гнутово".

В свою очередь, российская сторона настаивает на разведении сил в районе населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Розсадка, Гнутово и Широкино, а также вблизи Авдеевки.