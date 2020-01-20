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Ще одна втрата на Донбасі: стало відомо про загибель бійця

STYLERЖиття    20.01.2020 - 21:49
Ще одна втрата на Донбасі: стало відомо про загибель бійця
На Донеччині загинув український боєць (Колаж РБК-Україна)

На Донеччині загинув ще один український боєць з 72 бригади

На Донбасі від смертельного кульового поранення загинув боєць 72 ОМБР бригади Чорних Запорожців Олександр Слободанюк. Про це повідомили на сторінці бригади в соціальній мережі Facebook.

Відомо, що куля обірвала життя молодшого сержанта Олександра Слободанюка у Луганській області 19 січня.

"19 січня наша бригада Чорних Запорожців зазнала непоправної втрати! Виконуючи бойові завдання по захисту України загинув від кулі російських окупантів воїн нашої 72-ої бригади, молодший сержант Олександр Слободанюк. Командування та особовий склад бригади Чорних Запорожців висловлює щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким, друзям і знайомим нашого воїна Олександра. Схиляємо голови у скорботі за нашого бойового побратима, який 22 роки свого життя віддав справі захисту народу України", - йдеться в повідомленні.

Ще одна втрата на Донбасі: стало відомо про загибель бійця

Олександр Слободанюк загинув на Донбасі 19 січня

Також стало відомо, що Олександр Слободанюк був родом з міста Первомайськ Миколаївської області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що 72-а окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців зазнала сильні втрати 18 січня.

У Попаснянському районі Луганської області ворожі збройні формування вели обстріл із заборонених Мінськими домовленостями мінометів. Загинув старший солдат Валерій Закусило і ще вісім бійців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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