Еще одна область начнет учебу с 1 сентября дистанционно: что известно
В Запорожской области 1 сентября дети начнут учиться дистанционно из-за военной ситуации в регионе. Учителя и родители детей полностью поддерживают решение учиться онлайн.
Об этом решении рассказали в Запорожской областной администрации.
Как будут учиться дети в Запорожской области
Председатель Запорожской ОДА Александр Старух сообщил, что на днях была проведена встреча с родителями школьников, чтобы обсудить важную тему – подготовку к новому учебному году.
"Сегодня о формате обучения говорили с учителями. Затронули проблемы, связанные с образовательным процессом в городе Запорожье, Запорожского района, временно оккупированных территорий", - написал чиновник.
По его словам, педагоги высказали свою точку зрения по дистанционной и смешанной формам обучения.
И родители и учителя поддерживают онлайн-обучение.
"Но ситуация постоянно меняется, так что в любом случае образование и приведение в надлежащее состояние бомбоубежищ будет продолжаться", - отметил Старух.
Председатель ОДА сообщил, что всем понятно, что с 1 сентября учеба для школьников начнется, просто в определенном формате.
Напомним, что также онлайн обучение будет проходить и для школьников Харьковской, Херсонской и Николаевской областей.
Что выбирают родители в Украине
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачов запустил опрос для родителей, которые находятся в Украине.
Согласно первым результатам этого опроса, более половины родителей выбирают дистанционное обучение для детей.
61,6% родителей считают, что не стоит начинать очное обучение в учебном заведении, даже если ситуация безопасности позволяет это делать и есть оборудованные укрытия в учебных заведениях.
13,3% не определились с ответом и не знают, следует ли начинать образовательный процесс очно в таких условиях. Три четверти опрошенных не готовы к тому, чтобы с 1 сентября дети учились очно.
Только 25,1% родителей (более 6000 респондентов) убеждены, что, если учебное заведение находится на безопасной территории и в нем имеется обустроенное укрытие - обучение необходимо организовать очно - в учебном заведении.
Напомним, что под Львовом родителей школьников просят подписать странный документ.
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