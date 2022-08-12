Ще одна область розпочне навчання з 1 вересня дистанційно: що відомо

У Запорізькій області 1 вересня діти почнуть навчатися дистанційно через військову ситуацію в регіоні. Вчителі та батьки дітей повністю підтримують рішення вчитися онлайн.

Про це рішення розповіли в Запорізькій обласній адміністрації.

Як навчатимуться діти в Запорізькій області

Голова Запорізької ОДА Олександр Старух повідомив, що днями була проведена зустріч з батьками школярів, щоб обговорити важливу тему – підготовку до нового навчального року.

"Сьогодні про формат навчання говорили з вчителями. Торкнулися проблеми, пов'язані з освітнім процесом в місті Запоріжжя, Запорізького району, тимчасово окупованих територій", - написав чиновник.

За його словами, педагоги висловили свою точку зору щодо дистанційної та змішаної форм навчання.

І батьки й вчителі підтримують онлайн-навчання.

"Але ситуація постійно змінюється, так що в будь-якому випадку утворення і приведення в належний стан бомбосховищ буде продовжуватися", - зазначив Старух.

Голова ОДА повідомив, що всім зрозуміло, що з 1 вересня навчання для школярів розпочнеться, просто в певному форматі.

Нагадаємо, що також онлайн навчання проходитиме і для школярів Харківської, Херсонської та Миколаївської областей.

Що обирають батьки в Україні

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов запустив опитування для батьків, які перебувають в Україні.

Згідно з першими результатами цього опитування, більша частина батьків обирає дистанційне навчання для дітей.

61,6% батьків вважають, що не варто починати очне навчання в навчальному закладі, навіть якщо ситуація безпеки дозволяє це робити і є обладнані укриття в навчальних закладах.

13,3% чи не визначилися з відповіддю і не знають, чи слід починати освітній процес очно в таких умовах. Три чверті опитаних не готові до того, щоб з 1 вересня діти вчилися очно.

Тільки 25,1% батьків (понад 6000 респондентів) переконані, що, якщо навчальний заклад знаходиться на безпечній території та в ньому є облаштоване укриття - навчання необхідно організувати очно - в навчальному закладі.