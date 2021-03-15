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Еще одна область "держит курс" на красную зону: эпидситуация стремительно ухудшается

Автор: Анна Шиканова

Коронавирус в Украине атаковал теперь и Ровенскую область. Там эпидемиологическая ситуация стремительно ухудшается и область готовится к переходу в "красную зону" и ужесточению карантина.

Об этом рассказал в комментарии для издания "Радио Трек" начальник областного управления охраны здоровья Олег Вивсянник.

В Ровенской области существенно увеличилась загруженность койко-мест в медицинских учреждениях, где оказывают помощь больным с коронавирусом. По словам Олега Вивсянника, за последнюю неделю количество госпитализированных больных выросло на 11%.

На данный момент с коронавирусом борются уже более 200 пациентов, у которых тяжелое течение болезни. Около 50 больных находится в отделениях интенсивной терапии. Больше всего больных было зафиксировано в Ровно и районах.

"Чтобы остановить распространение COVID-19 и не допустить перехода в "красную зону", специалисты призывают жителей области строго придерживаться карантинных ограничений", - говорится в сообщении.

По словам заместителя главы ОГА Сергея Подолина, уже через три дня в Ровенской области ожидают значительное ухудшение показателей распространения коронавируса.

Стоит отметить, что в шаге от "красной зоны" оказался и Львов. Там с 16 марта учеников средних и старших классов отправляют на дистанционное обучение.

Также мы сообщали о том, что в Черкассах развернули первый в области временный COVID-госпиталь.

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