Еще одна область "держит курс" на красную зону: эпидситуация стремительно ухудшается

В Ровенской области существенно увеличилась загруженность койко-мест в медицинских учреждениях, где оказывают помощь больным с коронавирусом. По словам Олега Вивсянника, за последнюю неделю количество госпитализированных больных выросло на 11%.

На данный момент с коронавирусом борются уже более 200 пациентов, у которых тяжелое течение болезни. Около 50 больных находится в отделениях интенсивной терапии. Больше всего больных было зафиксировано в Ровно и районах.

"Чтобы остановить распространение COVID-19 и не допустить перехода в "красную зону", специалисты призывают жителей области строго придерживаться карантинных ограничений", - говорится в сообщении.

По словам заместителя главы ОГА Сергея Подолина, уже через три дня в Ровенской области ожидают значительное ухудшение показателей распространения коронавируса.