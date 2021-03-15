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Ще одна область "тримає курс" на червону зону: епідеміологічна ситуація стрімко погіршується

Автор: Анна Шиканова

Коронавірус в Україні атакував тепер і Рівненську область. Там епідеміологічна ситуація стрімко погіршується й область готується до переходу в "червону зону" і посилення карантину.

Про це розповів у коментарі для видання "Радіо Трек" начальник обласного управління охорони здоров'я Олег Вівсянник.

У Рівненській області суттєво збільшилася завантаженість ліжок у медичних установах, де надають допомогу хворим з коронавірусом. За словами Олега Вівсянника, за останній тиждень кількість госпіталізованих хворих зросла на 11%.

На цей момент з коронавірусом борються вже понад 200 пацієнтів, у яких тяжкий перебіг хвороби. Близько 50 хворих перебуває у відділеннях інтенсивної терапії. Найбільше хворих було зафіксовано у Рівному та районах.

"Щоб зупинити поширення COVID-19 і не допустити переходу в "червону зону", фахівці закликають жителів області суворо дотримуватись карантинних обмежень", - йдеться в повідомленні.

За словами заступника голови ОДА Сергія Подоліна, вже через три дні в Рівненській області очікують значне погіршення показників поширення коронавірусу.

Варто відзначити, що в кроці від "червоної зони" виявився і Львів. Там з 16 березня учнів середніх і старших класів відправляють на дистанційне навчання.

Також ми повідомляли про те, що у Черкасах розгорнули перший в області тимчасовий COVID-госпіталь.

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