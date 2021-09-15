UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Еще одна любительница СССР: директор департамента образования и науки Киева попала в громкий скандал

Автор: Styler

Елена Фиданян, которая является директором департамента образования и науки Киева, поделилась со своими подписчиками в сети мнением о том, как "хорошо" людям жилось в Советском Союзе.

На своей странице в Facebook она отметила, что в то время люди не боялись пить воду из уличных автоматов, пользовались многоразовыми стаканами и их не уничтожали вандалы, не покупали воду для дома, а пили из крана.

Кроме того, видимо, она скучает по тем временам, когда за копейки имели ценность и за них можно было что-то купить, включая скатан чая, сока, проездной билет на общественный транспорт и т.д.

Чиновница также к своему почту добавила фото советского школьника, который пьет воду из уличного автомата.

Скриншот с Facebook

Стоит отметить, что ее пост вызвал шквал критики со стороны пользователей сети.

  • Страшно представить о чем вы мечтаете, как резутльтат современного образования! ГУЛАГ, железный занавес, партийные собрания по поводу адюльтера?
  • Ну и что? Многое не было во времена, когда коммунисты безнаказанно преступно руководили 1/6 сушей мира;
  • Вместе с тем напишите: сколько пенсии получала ваша бабушка, где она работала, где жила, в каких очередях и за чем стояла. На чем готовила есть, и где все это бралось по 3 - 5 коп, и ходила она чистить кукурузу на ток всю осень, и собирать свеклу на поле, и травить мышей чтобы получить хотя бы ту небольшую доплату в колхозе до ее пенсии;
  • Эти тети не хотят ничего нового, это ж нужно напрягаться, что-то читать, мозги включать. Лучше поскучать по общественным стаканам;
  • Вместе с такими ценами надо ещё вернуть такой же дефицит;
  • Идеальный текст для подтверждения профнепригодности, надеюсь, когда-то доживу до времен, когда за такой пост человек будет вылетать с работы в течение нескольких часов.

Напомним, в Хмельницком патрульный отказался общаться на украинском языке.

Мы также писали о том, что в украинских школьных дневниках прославляют Ленина и Тимати.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевскандал