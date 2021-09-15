Еще одна любительница СССР: директор департамента образования и науки Киева попала в громкий скандал

Кроме того, видимо, она скучает по тем временам, когда за копейки имели ценность и за них можно было что-то купить, включая скатан чая, сока, проездной билет на общественный транспорт и т.д.

Чиновница также к своему почту добавила фото советского школьника, который пьет воду из уличного автомата.

Скриншот с Facebook

Стоит отметить, что ее пост вызвал шквал критики со стороны пользователей сети.