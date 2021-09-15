Ще одна любителька СРСР: директор Департаменту освіти і науки Києва потрапила в гучний скандал

Крім того, мабуть, вона сумує за тими часами, коли за копійки мали цінність і за них можна було щось купити, включаючи скатан чаю, соку, проїзний квиток на громадський транспорт і т. д.

Чиновниця також до свого листа додала фото радянського школяра, який п'є воду з вуличного автомата.

Скріншот з Facebook

Варто зазначити, що її пост викликав шквал критики з боку користувачів мережі.