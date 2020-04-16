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Еще один город Украины стал эпицентром коронавируса: зараженных все больше

STYLERКоронавирус    16.04.2020 - 16:20
Еще один город Украины стал эпицентром коронавируса: зараженных все больше
Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Вспышка коронавируса произошла в еще одном городе Украины

Коронавирус в Украине продолжает распространяться, появляются новые города-эпицентры со значительным количеством инфицированных людей. Так, в райцентре Тернопольской области - городе Шумск растет число людей с диагнозом COVID-19.

Глава Шумского райсовета Виталий Кудлак на своей Facebook-странице призвал горожан не нарушать карантинные меры и оставаться дома на Пасху. Ведь только за последние сутки в городе обнаружили 21 случай коронавируса.

"Если учитывать предыдущие данные, на сегодняшний день у нас в совокупности 25 подтвержденных случаев" - сообщил Кудлак.

Местные СМИ пишут, что эпицентром инфицирования мог стать местный храм, но официально в райсовете говорят, что причина - пренебрежение карантинными ограничениями. Позже уточнили, что в городе уже 26 случаев COVID-19, при этом общее число населения - около 5 тысяч человек.

По состоянию на 16 апреля более всего инфицированных в Киеве - 644 человека. Эпицентрами коронавируса являются также Олешки Херсонской области, Коленковцы Черновицкой области. Но более всего заболевших - в Черновицкой области (662), и в столице.

Останні дані щодо захворювання на коронавірус серед жителів Шумського району.

Останні дані щодо захворювання на коронавірус серед жителів Шумського району.

Опубліковано Кудлак Віталій - Голова Шумської РДА Середа, 15 квітня 2020 р.

В Шумске Тернопольской области вспышка коронавируса (видео: facebook.com/watch/SRDAKudlak)

Ранее мы писали, что в Украине карантин могут продлить почти до средины мая.

Также сообщалось, что у коронавируса появился новый путь заражения.

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