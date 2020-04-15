ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коронавирус оказался еще опаснее: назван новый путь заражения

STYLERКоронавирус    15.04.2020 - 10:14
Коронавирус оказался еще опаснее: назван новый путь заражения
Коронавирус COVID-19 (коллаж РБК-Украина)

Коронавирусом можно заразиться не только воздушно-капельным или контактным путем от носителя COVID-19

Коронавирус оказался еще опасней, чем предполагали раньше. Появились факты, доказывающие новые пути передачи COVID-19. Речь идет о заражении от тела умершего от коронавируса человека.

И хотя экперты из Всемирной организации здравоохранения заверяют, что COVID-19 не передается от умерших, в Таиланде коронавирус выявили у двоих медиков, которые контактировали лишь с телами пациентов, что скончались от коронавируса. Об этом говорится в отчете местных ученых, пишет Fox News.

Это судебно-медицинский эксперт и медсестра. Причем медик позже умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Это произошло в одной из больниц Таиланда, где лечили пациентов с коронавирусом.

В отчете экспертов сказано, что заражение медперсонала от тел покойных произошло еще 20 марта. Тогда внутри страны еще не было случаев инфицирования, все они были завозными.

Эксперты пришли к выводу, что работа с телами умерших от коронавируса может представлять опасность для сотрудников, поэтому теперь судебно-медицинским работникам предписано принимать меры повышенной защиты.

Ранее мы писали, что врачи заявили о прорыве в лечении пациентов с коронавирусом. Один из препаратов показал высокую эффективность.

В Украине за сутки коронавирусом заболели 90 медиков В Украине количество смертей от коронавируса превысило 100
Новости Украины Коронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь