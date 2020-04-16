Ще одне місто України стало епіцентром коронавіруса: заражених все більше

Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Спалах коронавіруса стався ще в одному місті України

Коронавірус в Україні продовжує поширюватися, з'являються нові міста-епіцентри зі значною кількістю інфікованих людей. Так, у райцентрі Тернопільської області - місті Шумськ зростає кількість людей з діагнозом COVID-19.

Голова Шумського райради Віталій Кудлак на своїй Facebook-сторінці закликав городян не порушувати карантинні заходи й залишатися вдома на Великдень. Адже тільки за останню добу в місті виявили 21 випадок коронавіруса.

"Якщо враховувати попередні дані, на сьогодні у нас у сукупності 25 підтверджених випадків", - повідомив Кудлак.

Місцеві ЗМІ пишуть, що епіцентром інфікування міг стати місцевий храм, але офіційно в райраді кажуть, що причина - нехтування карантинними обмеженнями. Пізніше уточнили, що в місті вже 26 випадків COVID-19, при цьому загальна кількість населення - близько 5 тисяч людей.

Станом на 16 квітня найбільше інфікованих в Києві - 644 людини. Епіцентрами коронавіруса є також Олешки Херсонської області, Колінківці Чернівецької області. Але найбільше хворих - у Чернівецькій області (662), і в столиці.

В Шумську Тернопільської області спалах коронавіруса (відео: facebook.com/watch/SRDAKudlak)

Раніше ми писали, що в Україні карантин можуть продовжити майже до середини травня.

Також повідомлялося, що у коронавіруса з'явився новий спосіб зараження.