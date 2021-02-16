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Еще один депутат покинул группу "За майбутнє" в Раде

Автор: Styler

Народный депутат Антон Яценко вышел из группы "За майбутнє" в Верховной раде. Таким образом, группа, которую возглавляет Игорь Палица, приблизилась к пределу численности парламентских объединений в ВР.

О подробностях решения Яценко рассказал в комментарии "Стране".

"Возникла идея, что надо строить свой политический проект, и чтобы люди не путались, чтобы знали, что я представляю свою партию, а не партию "За майбутнє", я решил сделать официальное заявление о выходе из группы", - рассказал Яценко.

В то же время, по его словам, он не собирается переходить в другую депутатскую группу, о чем раньше ходили слухи.

"По поводу перехода в "Доверие" - это полнейший бред. Я поддерживаю отношения с представителями группы, уважаю Олега Кулинича, но переходить в "Доверие" не собираюсь. Побуду внефракционным", - сказал депутат.

Напомним, сегодня в ходе заседания парламента стало известно, что избранный в Раду по округу №200 в Черкасской области Антон Яценко покинул депутатскую группу "За майбутнє".

Таким образом, в группе Палицы осталось 18 народных избранников, тогда как требование регламента - минимум 17.

Ранее РБК-Украина писало, что больше всего пленарных заседаний Верховной рады во время четвертой сессии прогуливали народные депутаты группы "За майбутнє".

Также низкие показатели регистрации в народных депутатов из "Оппозиционной платформы - За жизнь".

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Новости Украины ПарламентИгорь ПалицаАнтон ЯценкоЗа майбутнє
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