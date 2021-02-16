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Ще один депутат покинув групу "За майбутнє" в Раді

Автор: Styler

Народний депутат Антон Яценко вийшов з групи "За майбутнє" у Верховній раді. Таким чином, група, яку очолює Ігор Палиця, наблизилася до межі чисельності парламентських об'єднань в ВР.

Про подробиці рішення Яценко розповів в коментарі "Стране".

"Виникла ідея, що треба будувати свій політичний проект, і щоб люди не плуталися, щоб знали, що я представляю свою партію, а не партію "За майбутнє", я вирішив зробити офіційну заяву про вихід з групи", - розповів Яценко.

Водночас за його словами, він не збирається переходити в іншу депутатську групу, про що раніше ходили чутки.

"З приводу переходу в "Довіру" - це цілковита нісенітниця. Я підтримую стосунки з представниками групи, поважаю Олега Кулініча, але переходити в "Довіру" не збираюся. Побуду позафракційним", - сказав депутат.

Нагадаємо, сьогодні у ході засідання парламенту стало відомо, що обраний у Раду по округу №200 у Черкаській області Антон Яценко залишив депутатську групу "За майбутнє".

Таким чином, в групі Палиці залишилося 18 народних обранців, тоді як вимога регламенту - мінімум 17.

Раніше РБК-Україна писало, що найбільше пленарних засідань Верховної ради під час четвертої сесії прогулювали народні депутати групи "За майбутнє".

Також низькі показники реєстрації народних депутатів з "Опозиційної платформи - За життя".

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Новини України ПарламентИгорь ПалицаАнтон ЯценкоЗа майбутнє
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