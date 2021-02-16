Еще один депутат покинул группу "За майбутнє" в Раде

Народный депутат Антон Яценко вышел из группы "За майбутнє" в Верховной раде. Таким образом, группа, которую возглавляет Игорь Палица, приблизилась к пределу численности парламентских объединений в ВР.

"Возникла идея, что надо строить свой политический проект, и чтобы люди не путались, чтобы знали, что я представляю свою партию, а не партию "За майбутнє", я решил сделать официальное заявление о выходе из группы", - рассказал Яценко.

В то же время, по его словам, он не собирается переходить в другую депутатскую группу, о чем раньше ходили слухи.

"По поводу перехода в "Доверие" - это полнейший бред. Я поддерживаю отношения с представителями группы, уважаю Олега Кулинича, но переходить в "Доверие" не собираюсь. Побуду внефракционным", - сказал депутат.