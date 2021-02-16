Ще один депутат покинув групу "За майбутнє" в Раді

Народний депутат Антон Яценко вийшов з групи "За майбутнє" у Верховній раді. Таким чином, група, яку очолює Ігор Палиця, наблизилася до межі чисельності парламентських об'єднань в ВР.

"Виникла ідея, що треба будувати свій політичний проект, і щоб люди не плуталися, щоб знали, що я представляю свою партію, а не партію "За майбутнє", я вирішив зробити офіційну заяву про вихід з групи", - розповів Яценко.

Водночас за його словами, він не збирається переходити в іншу депутатську групу, про що раніше ходили чутки.

"З приводу переходу в "Довіру" - це цілковита нісенітниця. Я підтримую стосунки з представниками групи, поважаю Олега Кулініча, але переходити в "Довіру" не збираюся. Побуду позафракційним", - сказав депутат.