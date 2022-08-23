Кто еще, кроме нас? У каких стран тоже сине-желтые флаги и что они означают

23 августа украинцы празднуют День государственного флага. Как в мирное время, так и во времена трудностей и войн, флаг является непременной атрибутикой национальной идентификации и патриотизма.

Но сине-желтые цвета близки не только украинцам. Для кого еще такие сочетания являются родными - читайте в нашем материале далее.

Европейский союз

На синем фоне 12 желтых звезд расположенных по кругу - такой флаг Европейского союза и Совета Европы.

Интересно, что каждая звезда на фоне "неба" является символом народов, входящих в состав Союза. А расположение "народов по кругу" символизирует единство и братство.

Флаг Евросоюза (фото: facebook.com/EuropeanCommission)

Барбадос

Флаг Барбадоса имеет три вертикальные полоски, две по бокам синего цвета и одну полоску желтого цвета посередине.

Более того, посередине желтой полоски находится трезубец! По символике синие полоски означают море, а желтая - песок.

Так выглядит флаг Барбадоса (фото: facebook.com/mike.wmw)

Казахстан

В Казахстане цвета флага имеют много значений: начиная от родственного с нами синего неба и зерновых культур, которые кормят народ, до религиозных мотивов и национальных орнаментов.

Следовательно, на синем фоне мы видим солнце с 32 лучами и орла под солнцем желтого цвета, что символизирует власть и мудрость. Сам орнамент также желтого цвета и называется "кошкар-муиз", что в переводе с казахского значит "рог барана".

Стяги Украины и Казахстана (фото: facebook.com/ums.vinnytsia)

Швеция

Флаг Швеции с горизонтальным крестом является типичным для скандинавских стран. Первыми такой флаг начали в Дании, а затем и в других государствах.

На синем фоне шведского флага желтый крест, символизирующий щедрость, а цвет фона - это верность и правда.

Однако существует мнение, что символика шведского флага смежна с нашей, то есть бескрайнее синее небо и плодородные зерновые культуры.

Флаг Швеции очень насыщенный (фото: facebook.com/zar.ist.knu)

Босния и Герцеговина

На современном флаге страны на синем фоне мы видим желтый треугольник, который символизирует основные этнические группы страны: боснийцев, хорватов и сербов.

Звезды на флаге символизируют народы Европы межнациональными и равными, ведь не имеют ни начала, ни конца за счет полузвезд с обоих краев ряда.

Так выглядит флаг Боснии и Герцоговины (фото: instagram.com/flagstore.com.ua)

Палау

Палау - это небольшая островная страна под сине-желтым стягом. На флаге Палау есть синий фон и желтое дополнение в виде полной луны.

Толкуют символику флага двояко. Первое значение - о синих водах и желтых берегах. Второе - более интересное, о желтом полнолунии, во время которого лучшая рыбалка, и синий, как символ свободы.

Флаг Палау тоже похож на украинский (фото: flagi.in.ua)