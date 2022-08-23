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Хто ще, крім нас? Які країни мають синьо-жовті прапори і що вони означають

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Вівторок 23 серпня 2022 13:00
Хто ще, крім нас? Які країни мають синьо-жовті прапори і що вони означають Державні прапори у синьо-жовтих кольорах (колаж: Styler)
Автор: Микита Мельников

23 серпня українці святкують День державного прапора. Як в мирний час, так і в часи скрути та війн, прапор є неодмінною атрибутикою національної ідентифікації та патріотизму.

Але синьо-жовті кольори милі до душі не тільки українцям. Для кого ще таке поєднання є рідними - читайте у нашому матеріалі далі.

Європейський союз

На синьому фоні 12 жовтих зірок розташованих по колу - таким є прапор Європейського союзу та Ради Європи.

Цікаво, що кожна зірка на фоні "неба" є символом народів, що входять у склад Союзу. А розташування "народів по колу" символізує єдність та братерство.

Хто ще, крім нас? Які країни мають синьо-жовті прапори і що вони означають

Прапор Євросоюзу (фото: facebook.com/EuropeanCommission)

Барбадос

Прапор Барбадосу має три вертикальні смужки, дві по боках синього кольору та одну смужку жовтого кольору посередині.

Ба більше: посередині жовтої смужки знаходиться тризуб! За символікою сині смужки означають море, а жовта - пісок.

Хто ще, крім нас? Які країни мають синьо-жовті прапори і що вони означають

Так виглядає прапор Барбадосу (фото: facebook.com/mike.wmw)

Казахстан

В Казахстані кольори прапора мають багато значень: починаючи від спорідненого з нами синього неба та зернових культур, що годують народ, до релігійних мотивів та національних орнаментів.

Відтак, на синьому фоні ми бачимо сонце з 32 променями та орла під сонцем жовтого кольору, що символізує владу та мудрість. Сам орнамент також жовтого кольору та називається "кошкар-муіз", що в перекладі з казахської значить "ріг барана".

Хто ще, крім нас? Які країни мають синьо-жовті прапори і що вони означають

Стяги України та Казахстану (фото: facebook.com/ums.vinnytsia)

Швеція

Прапор Швеції з горизонтальним хрестом є типовим для скандинавських країн. Першими такий прапор започаткували у Данії, а потім і в інших державах.

На синьому фоні шведського стяга жовтий хрест, який символізує щедрість, а колір фону - це вірність та правда.

Однак існує думка, що символіка шведського прапора суміжна з нашою, тобто безкрає синє небо та родючі зернові культури.

Хто ще, крім нас? Які країни мають синьо-жовті прапори і що вони означають

Прапор Швеції дуже насичений (фото: facebook.com/zar.ist.knu)

Боснія і Герцеговина

На сучасному прапорі країни на синьому фоні ми бачимо жовтий трикутник, який символізує основні етнічні групи країни: боснійців, хорватів та сербів.

Зірки на прапорі символізують народи Європи міжнаціональними та рівними, адже не мають ані початку, ані кінця за рахунок напівзірок з обох країв ряду.

Хто ще, крім нас? Які країни мають синьо-жовті прапори і що вони означають

Так виглядає прапор Боснії і Герцоговини (фото: instagram.com/flagstore.com.ua)

Палау

Палау - це невелика острівна країна під синьо-жовтим стягом. На прапорі Палау є синій фон та жовте доповнення у вигляді повного місяця.

Тлумачать символіку прапора двояко. Перше значення - про сині води та жовті береги. Друге - більш цікаве, про жовтий повний місяць, під час якого найкраща рибалка, та синій, як символ свободи.

Хто ще, крім нас? Які країни мають синьо-жовті прапори і що вони означають

Прапор Палау схожий на український (фото: flagi.in.ua)

Читайте більше про те, що означають кольори прапора України.

Також ми писали, хто і як у світі підтримав нашу країну синьо-жовтими прапорами.

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