Ще не награлися: MARUV різко висловилася про материнство

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Анна Корсун розповіла, коли планує заводити дитину

Анна Корсун, більш відома як MARUV, поділилася думкою про материнство, а також розповіла, де і за яких обставин зустріла свого коханого. Про це артистка зізналася в інтерв'ю для програми "Світське життя".

27-річна MARUV, яка вже кілька років щаслива в шлюбі з Олександром, зізналася, що вперше побачила свого коханого в стриптиз-клубі, де на той момент працювала співачкою.

Анна Корсун розповіла, коли планує заводити дитину

Також Ганна поділилася своєю думкою про дітей і сказала, як скоро планує народжувати первістка. За її словами, відкладати цю подію вони з чоловіком не планують, однак і на найближчий час планів не будують.

"Я отримала свободу. Я можу полетіти куди захочу, я можу купити майже все, що захочу. Ми з чоловіком цим ще не награлися. Я думаю, що треба заводити дітей тоді, коли ти сам стаєш трішки дорослішими, а зараз я сама ще дитина", - ділиться артистка.

Раніше повідомлялося про те, що MARUV розповіла про жертви, які їй довелося зазнати заради своєї кар'єри.