Так ви ще не готували! Фарширований перець по-молдавськи
Ми звикли фарширувати перець м'ясним фаршем, але начинки можуть бути різноманітними, в тому числі і сирними. Пропонуємо наповнити овочі кисломолочним сиром - вам точно сподобається новий смак!
Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Перець - 5-7 шт.
- Сир - 350 г жирного сиру
- Зелена цибуля - маленький пучок (або будь-яка інша зелень за смаком)
- Яйце - 1 шт.
- Сіль, чорний мелений перець - за смаком
- Рослинна олія
Скріншот: Так буде виглядати наш готовий перець
Покрокове приготування
Очистіть перець від серцевини. Посоліть і поперчіть всередині.
Змішайте сир, яйце і дрібно нарізану цибулю або іншу улюблену зелень. Посоліть і поперчіть за смаком.
Нафаршируйте перці сирною масою. Змастіть їх рослинною олією.
Випікайте 40-45 хвилин при температурі 200 градусів у формі, вистеленій пергаментом (і змащеній олією).
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