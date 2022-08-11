Так ви ще не готували! Фарширований перець по-молдавськи

Ми звикли фарширувати перець м'ясним фаршем, але начинки можуть бути різноманітними, в тому числі і сирними. Пропонуємо наповнити овочі кисломолочним сиром - вам точно сподобається новий смак!

Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.