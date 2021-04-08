Еще две области попали в "красную" зону: как будут ездить поезда

В Украине еще две области с 8 апреля попали в "красную" зону карантина – Хмельницкая и Запорожская. В одной из них будет изменен график работы пригородных поездов.

Об этом сообщается на сайте Укрзализныци .

С 8 апреля по решению региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Хмельницкая и Запорожская области переходят в "красную" зону карантина. Изменения коснутся на данный момент только Хмельницкой области.

"Укрзализныця временно отменяет курсирование пригородных поездов на территории Хмельницкой области. Пригородные поезда, которые проходят транзитом через Хмельницкую область, посадку и высадку пассажиров на территории области не будут осуществлять", - говорится в сообщении ведомства.

Все отмененные поезда в Хмельницкой области будут задействованы на других маршрутах с целью разгрузки направлений – это позволит пассажирам путешествовать комфортно и с более безопасной рассадкой.

Все поезда во Львовской и Запорожской областях на данное время будут ездить без изменений.

В ведомстве отметили, что поезда дальнего следования в Хмельницкой и Запорожской областях будут курсировать без изменений и пока нет ограничений на продажу билетов и высадку-посадку пассажиров.

Сейчас Укрзализныця совместно с Министерством инфраструктуры работает над согласованием специальных рейсов в карантинные области для вывоза пассажиров в критически важных случаях. Также в ведомстве призвали пассажиров строго соблюдать масочный режим и следовать всем рекомендациям Минздрава относительно безопасных путешествий.