Ще дві області потрапили в "червону" зону: як будуть їздити потяги

В Україні ще дві області з 8 квітня потрапили в "червону" зону карантину – Хмельницька і Запорізька. В одній з них буде змінено графік роботи приміських поїздів.

Про це повідомляється на сайті Укрзалізниці .

З 8 квітня за рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Хмельницька і Запорізька області переходять в "червону" зону карантину. Зміни торкнуться на цей момент тільки Хмельницької області.

"Укрзалізниця" тимчасово скасовує курсування приміських поїздів на території Хмельницької області. Приміські поїзди, які проходять транзитом через Хмельницьку область, посадку та висадку пасажирів на території області не будуть здійснювати", - йдеться в повідомленні відомства.

Всі скасовані потяги в Хмельницькій області будуть задіяні на інших маршрутах з метою розвантаження напрямів – це дозволить пасажирам подорожувати комфортно і з більш безпечним розсадженням.

Всі поїзди у Львівській та Запорізькій областях на даний час будуть їздити без змін.

У відомстві зазначили, що поїзди далекого прямування в Хмельницькій та Запорізькій областях курсуватимуть без змін і поки немає обмежень на продаж квитків і висадку-посадку пасажирів.

Зараз Укрзалізниця спільно з Міністерством інфраструктури працює над узгодженням спеціальних рейсів в карантинні області для вивезення пасажирів в критично важливих випадках. Також у відомстві закликали пасажирів суворо дотримуватися масочного режиму і слідувати всім рекомендаціям МОЗ щодо безпечних подорожей.