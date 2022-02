ЕС ввел новые санкции против России: не только отключение от SWIFT

По словам Урсулы фон дер Ляйен, все ниже перечисленные ограничения, согласованы со США, Францией, Канадой, Италией, Великобританией и странами ЕС, "помешают Путину финансировать свою военную машину".

"Во-первых, мы обязуемся обеспечить отключение некоторых российских банков от системы SWIFT", - сказала политик.

Это остановит работу российских финансовых учреждений во всем мире и фактически заблокирует экспорт и импорт РФ.

"Во-вторых, мы парализуем активы Центрального банка Российской Федерации. Это заморозит его транзакции и лишит ЦБ возможности ликвидировать свои активы", - сказала она.

Фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия будет активно работать над тем, чтобы "запретить российским олигархам использовать свои финансовые активы на европейских рынках".

"Путин хотел уничтожить Украину. Но то, что он делает, по сути, разрушает будущее собственной страны", - резюмировала президент Европейской комиссии.

