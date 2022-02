Захід впровадив нові санкції проти Росії: не лише відключення від SWIFT

За словами Урсули фон дер Ляєн, усі нижче перераховані обмеження, узгоджені зі США, Францією, Канадою, Італією, Великою Британією та країнами ЄС, "завадять Путіну фінансувати свою військову машину".

"По-перше, ми зобов’язуємось забезпечити відключення деяких російських банків від системи SWIFT", - сказала політик.

Це зупинить роботу російських фінансових установ в усьому світі та фактично заблокує експорт та імпорт РФ.

"По-друге, ми паралізуємо активи Центрального банку Російської Федерації. Це заморозить його транзакції і позбавить ЦБ можливості ліквідувати свої активи", - сказала вона.

Фон дер Ляєн також заявила, що Єврокомісія буде активно працювати над тим, щоб "заборонити російським олігархам використовувати свої фінансові активи на європейських ринках".

"Путін хотів знищити Україну. Але те, що він робить, по суті, руйнує майбутнє власної країни", - резюмувала президент Європейської комісії.

In coordination with I will now propose new measures to EU leaders to strengthen our response to Russia’s invasion of Ukraine and cripple Putin’s ability to finance his war machine. https://t.co/iU2waDzo9s