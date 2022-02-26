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Зеленский призвал ООН признать действия России как геноцид украинского народа

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Киев, Суббота 26 февраля 2022 20:57
Зеленский призвал ООН признать действия России как геноцид украинского народа Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Во время которого, в частности, призвал квалифицировать действия и заявления России как геноцид украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы государства в Twitter.

"Лишить страну-агрессора права голоса в Совете Безопасности ООН, квалифицировать действия и заявления РФ как геноцид украинского народа, помочь с доставкой трупов российских солдат. Говорил об этом с Генсеком", - написал он.

Ранее стало известно, что США вынесут на Генассамблею ООН вопросы вторжения России в Украину. Госсекретарь Энтони Блинкен осудил вето РФ в Совбезе.

Ранее стало известно, что США вынесут на Генассамблею ООН вопросы вторжения России в Украину. Госсекретарь Энтони Блинкен осудил вето РФ в Совбезе.

При этом российская сторона ветировала проект резолюции Совета безопасности ООН. В нем Россию призвали прекратить войну с Украиной.

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