ЕС намерен полностью закрыть небо для России, - ARD

"Страны ЕС закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний. Только что подтвердил мне надежный источник", - говорится в публикации.

На такие меры государства Евросоюза собираются пойти, учитывая возможность применения "зеркальных мер" со стороны России, которая уже закрывает воздушное пространство для тех авиакомпаний стран, которые уже объявили о своем решении.

Таким образом на практике это приведет к полной остановке авиасообщения ЕС с РФ.

Напомним, что перед этим закрыли свое небо для авиакомпаний из России девять стран: Великобритания, Польша, Болгария, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Румыния и Словения