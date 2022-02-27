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ЄС має намір повністю закрити небо для Росії, - ARD

Автор: Володимир Костирін

Через війну Росії проти України країни Європейського Союзу планують повністю закрити свій повітряний простір для авіакомпаній РФ.

Про це повідомив журналіст німецького телеканалу ARD Маттіас Дайс у своєму Twitter.

"Країни ЄС закривають повітряний простір для російських авіакомпаній. Тільки що підтвердило мені надійне джерело", - йдеться в публікації.

На такі заходи держави Євросоюзу збираються піти, враховуючи можливість застосування "дзеркальних заходів" з боку Росії, яка вже закриває повітряний простір для тих авіакомпаній країн, які вже оголосили про своє рішення.

Таким чином на практиці це призведе до повної зупинки авіасполучення ЄС з РФ.

Нагадаємо, що перед цим закрили своє небо для авіакомпаній з Росії дев'ять країн: Велика Британія, Польща, Болгарія, Чехія, Литва, Латвія, Естонія, Румунія і Словенія

Зазначимо, що раніше німецький авіаперевізник Lufthansa вирішив припинити польоти в і з Росії - поки що мінімум на тиждень.

Перед цим стало відомо про відключенні РФ від системи міжнародних банківських платежів SWIFT.

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ЕвросоюзРосійська ФедераціяАвіасполученняВійна Росії проти України