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ЕС намерен полностью закрыть небо для России, - ARD

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Воскресенье 27 февраля 2022 02:07
ЕС намерен полностью закрыть небо для России, - ARD Фото: ЕС может прервать авиасообщение с Россие (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Из-за войны России против Украины страны Европейского союза планируют полностью закрыть свое воздушное пространство для авиакомпаний РФ.

Об этом сообщил журналист немецкого телеканала ARD Маттиас Дайс в своем Twitter.

"Страны ЕС закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний. Только что подтвердил мне надежный источник", - говорится в публикации.

На такие меры государства Евросоюза собираются пойти, учитывая возможность применения "зеркальных мер" со стороны России, которая уже закрывает воздушное пространство для тех авиакомпаний стран, которые уже объявили о своем решении.

Таким образом на практике это приведет к полной остановке авиасообщения ЕС с РФ.

Напомним, что перед этим закрыли свое небо для авиакомпаний из России девять стран: Великобритания, Польша, Болгария, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Румыния и Словения

Отметим, что ранее немецкий авиаперевозчик Lufthansa решил прекратить полеты в и из России - пока что минимум на неделю.

Перед этим стало известно об отключении РФ от системы международных банковских платежей SWIFT.

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