ru ua
Нд, 27 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЄС має намір повністю закрити небо для Росії, - ARD

Новость на русском →
Неділя 27 лютого 2022 02:07
ЄС має намір повністю закрити небо для Росії, - ARD Фото: ЄС може перервати авіасполучення з Росією (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Через війну Росії проти України країни Європейського Союзу планують повністю закрити свій повітряний простір для авіакомпаній РФ.

Про це повідомив журналіст німецького телеканалу ARD Маттіас Дайс у своєму Twitter.

"Країни ЄС закривають повітряний простір для російських авіакомпаній. Тільки що підтвердило мені надійне джерело", - йдеться в публікації.

На такі заходи держави Євросоюзу збираються піти, враховуючи можливість застосування "дзеркальних заходів" з боку Росії, яка вже закриває повітряний простір для тих авіакомпаній країн, які вже оголосили про своє рішення.

Таким чином на практиці це призведе до повної зупинки авіасполучення ЄС з РФ.

Нагадаємо, що перед цим закрили своє небо для авіакомпаній з Росії дев'ять країн: Велика Британія, Польща, Болгарія, Чехія, Литва, Латвія, Естонія, Румунія і Словенія

Зазначимо, що раніше німецький авіаперевізник Lufthansa вирішив припинити польоти в і з Росії - поки що мінімум на тиждень.

Перед цим стало відомо про відключенні РФ від системи міжнародних банківських платежів SWIFT.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Російська Федерація Авіасполучення Війна Росії проти України
LITE
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога