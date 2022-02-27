ЄС має намір повністю закрити небо для Росії, - ARD
Через війну Росії проти України країни Європейського Союзу планують повністю закрити свій повітряний простір для авіакомпаній РФ.
Про це повідомив журналіст німецького телеканалу ARD Маттіас Дайс у своєму Twitter.
"Країни ЄС закривають повітряний простір для російських авіакомпаній. Тільки що підтвердило мені надійне джерело", - йдеться в публікації.
На такі заходи держави Євросоюзу збираються піти, враховуючи можливість застосування "дзеркальних заходів" з боку Росії, яка вже закриває повітряний простір для тих авіакомпаній країн, які вже оголосили про своє рішення.
Таким чином на практиці це призведе до повної зупинки авіасполучення ЄС з РФ.
Нагадаємо, що перед цим закрили своє небо для авіакомпаній з Росії дев'ять країн: Велика Британія, Польща, Болгарія, Чехія, Литва, Латвія, Естонія, Румунія і Словенія
Зазначимо, що раніше німецький авіаперевізник Lufthansa вирішив припинити польоти в і з Росії - поки що мінімум на тиждень.
Перед цим стало відомо про відключенні РФ від системи міжнародних банківських платежів SWIFT.