UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Єрмак обговорив з Беном Аффлеком підтримку України у світі

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак та актор Бен Аффлек (president gov ua)
Автор: Олександр Мороз

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову в режимі відеозв'язку з американським кіноактором і режисером Беном Аффлеком.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Єрмак подякував йому за підтримку України, яка вже понад вісім місяців захищає свою свободу й незалежність у війні з російськими окупантами.

Керівник Офісу глави держави також наголосив, що сьогодні надзвичайно важливо зберігати високий рівень уваги всього світу до того, що відбувається в нашій країні. Зокрема, цьому можуть сприяти відомі особистості, які досягли успіху завдяки своєму таланту і популярні в усіх частинах світу.

Єрмак обговорив з Беном Аффлеком шляхи для ще більшої підтримки України та її громадян у час цих важких випробувань.

Він також запросив актора й режисера за можливості відвідати Україну.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відома голлівудська актриса Анджеліна Джолі була у Львові на запрошення Андрія Єрмака.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій ЄрмакБен АффлекВторгнення Росії до України